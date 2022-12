Republikánsky kandidát si vymyslel vysokoškolský titul, sexuálnu orientáciu a tvrdil, že je Žid: Dostal sa až do Kongresu!

NEW YORK – Newyorský kongresman sa po dlhom naliehaní priznal, že klamal o svojich akademických úspechoch, pracovnej histórii a dokonca aj o svojom pôvode. Všetky informácie sa podarilo vyvrátiť, jeho advokát však tvrdí, že sú to krivé obvinenia a médiá sa snažia pošpiniť iba jeho dobré meno.

Republikán George Santos, zvolený za zastupovanie častí Long Island a Queens, sa priznal, že úmyselne klamal vo svojom životopise, informuje The Guardian. Prvýkrát kandidoval do Kongresu v roku 2020 a v novembri tohto roku bol zvolený. Jeho klamlivé informácie v životopise si ako prvý všimol New York Times.

Zistili, že jeho tvrdenie, že pracoval v dvoch prominentných bankách na Wall Street nie je založené na pravde, a ani to, že získal prestížne tituly z financií a ekonómie na dvoch newyorských vysokých školách. Údajne klamal aj o svojom pôvode a tvrdil, že je Žid. Pre New York Post sa za svoje chyby ospravedlnil a tvrdil, že napriek klamstvu, vďaka ktorému sa do Kongresu dostal, si splní svoje sľuby, ktoré voličom dal. Potvrdil, že neabsolvoval žiadnu inštitúciu vyššieho vzdelania a klamal aj o svojich pracovných skúsenostiach. Tvrdil, že pracoval pre Citigroup a Goldman Sachs, ani jedna firma však nedokázala nájsť záznamy, že taký človek u nich pracoval. Svoje klamstvo dokonca zvalil na „zlý výber slov“ a myslel tým len to, že s týmito firmami iba obchodoval.

Denník The Times dokonca odhalil staré brazílske súdne záznamy, z ktorých vyplýva, že Santos bol v minulosti obvinený za použitie ukradnutej šekovej knižky. „Nie som tu zločincom – ani tu, ani v Brazílii, ani v žiadnej jurisdikcii na svete,“ povedal. Svojím falošným tvrdením o svojom pôvode rozhneval aj židovskú komunitu, keď tvrdil, že jeho starí rodičia utiekli pred židovským prenasledovaním na Ukrajine, usadili sa v Belgicku a potom utiekli počas druhej svetovej vojny. Americká židovská komunita však toto tvrdenie poprela a zdôraznila, že jeho klamstvá ubližujú ľudom, ktorých naozaj zasiahol holokaust.

Na jeho oficiálnom účte na sociálnej sieti sa k téme vyjadril aj jeho advokát, so slovami, že médiám ide iba o pošpinenie jeho dobrého mena s hanlivými obvineniami a citovali slová Winstona Churchilla, že ak má človek nepriateľov, je to dobré, pretože to len znamená, že sa ako človek "za niečo postavil".

Jeho sexuálna orientácia bola tiež predmetom debát, lebo tvrdil, že je gay, aj keď sa v roku 2019 rozviedol s manželkou. Údajne vraj tento vzťah nikdy neuznal a teraz žije s priateľom a štyrmi psami. Na otázku médií iba odvetil, že „ľudia sa menia a sexuálna orientácia je jeho osobná vec." Niektorí demokrati ho vyzvali na odstúpenie, alebo žiadali od šéfa republikánskej snemovne o vylúčenie z Kongresu a vyšetrovanie jeho klamstiev úradmi. „Videli sme ľudí, ako si prikrášľujú svoje životopisy, ale toto je úplný výmysel", povedal právnik a demokrat Joaquin Castro z Texasu.