Trump vyzýva republikánov: Žiada podporu McCarthyho, ten neuspel ani vo štvrtom kole

"Teraz je čas, aby všetci naši skvelí republikánski poslanci v snemovni hlasovali za Kevina, uzavreli dohodu, získali víťazstvo," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Exprezident zároveň republikánov vyzval, aby "veľký triumf" nezmenili na obrovskú a ponižujúcu porážku. "Kevin McCarthy odvedie dobrú a možno aj skvelú prácu – len pozerajte!" dodal.

Ani po troch kolách nezvolili nového presedu

Poslanci americkej Snemovne reprezentantov v utorok nedokázali zvoliť nového predsedu ani po troch kolách hlasovania. Na zvolenie do funkcie predsedu je potrebných 218 hlasov. Líder republikánov v snemovni McCarthy v prvých troch kolách hlasovania tento počet nezískal a mal dokonca nižšiu podporu ako kandidát demokratov Hakeem Jeffries. Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v utorok zasadla po prvý raz v novom zložení, pričom prevahu majú republikáni. Nového predsedu sa poslancom v prvom kole hlasovania nepodarilo zvoliť prvýkrát od roku 1923.

Biden označil zdĺhavý proces voľby predsedu za zahanbujúci

Americký prezident v stredu označil neúspešné úsilie republikánov pri voľbe predsedu Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, za "zahanbujúce". Členovia snemovne v utorok nedokázali zvoliť nového predsedu ani po troch kolách hlasovania, pričom republikáni v nej majú väčšinu. Biden v tejto súvislosti uviedol, že "celý svet situáciu v Kongrese sleduje". Prezident sa podľa svojich slov sústredí na riešenie záležitostí. "To nie je môj problém," povedal v spojitosti s voľbou predsedu. "Len si myslím, že to, že to trvá tak dlho, je naozaj zahanbujúce," dodal.

Zatiaľ sa nikomu nepodarilo získať potrebný počet hlasov

Hlasovanie bude pokračovať v stredu. Predseda musí byť zvolený, aby členovia snemovne mohli zložiť prísahu a začať rokovať, píše AFP. Nového predsedu sa poslancom v prvom kole hlasovania nepodarilo zvoliť prvýkrát od roku 1923.

McCarthy nezískal dosť hlasov ani vo štvrtom kole

Republikán Kevin McCarthy v stredu nedostal dostatočný počet hlasov ani vo štvrtom kole voľby nového predsedu Snemovne reprezentantov amerického Kongresu. Informuje o tom správa agentúry AFP a stanice CNN. Lídra republikánov v Snemovni McCarthyho podporilo 201 hlasov, kandidát demokratov Hakeem Jeffries získal 212 hlasov, píše CNN. Na zvolenie do funkcie predsedu je potrebných 218 hlasov. Na pláne je piate kolo hlasovania, do ktorého republikáni opäť nominovali McCarthyho.

Koľko kôl ešte bude treba?

Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v utorok zasadla po prvý raz v novom zložení. Republikáni v nej majú prevahu, ktorú získali v novembrových voľbách. Nového predsedu začali zákonodarcovia voliť už v utorok, no nepodarilo sa im to ani v troch kolách hlasovania. Na voľbu predsedu bolo viac ako jedno kolo potrebné naposledy v roku 1923, keď sa rozhodlo v deviatom kole.