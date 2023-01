Známy pornoherec Ron Jeremy má na krku obvinenia zo sexuálnych zločinov: Vyhne sa súdu?

Sudca v Los Angeles uviedol, že Jeremy, vlastným menom Ronald Hyatt, nemôže čeliť obvineniu, pretože je v stave "neliečiteľného neurokognitívneho úpadku". Šesťdesiatdeväťročný muž je vo väzení od svojho zadržania v roku 2020. Všetky obvinenia popiera a uvádza, že chce svoje meno očistiť. Posledného utorkového vypočutia sa osobne nezúčastnil.

archívne video

Ron Jeremy sa počas svojej kariéry stal jedným z najaktívnejších hercov vo vtedajšom pornopriemysle. Natočil podľa všetkého stovky filmov.

Podľa obžaloby zaútočil v rokoch 1996 až 2019 na 21 žien vo veku od 15 do 51 rokov. Údajné trestné činy sa stali v baroch a nočných kluboch v oblasti Los Angeles av Jeremyho dome. Prvýkrát bol obvinený v roku 2020 a následne vyplávali na povrch ďalšie obvinenia.

Súdne konanie bolo vlani prerušené po tom, čo hercov advokát uviedol, že ho jeho klient nespoznal počas návštevy vo väzení. Denník The Los Angeles Times nedávno napísal, že Jeremy trpí "ťažkou demenciou".

"Je nešťastné, že kvôli svojmu psychickému stavu nepôjde pred súd a nebude mať príležitosť očistiť svoje meno," reagoval advokát na posledné rozhodnutie súdu. Podľa agentúry AP by sa malo vo februári uskutočniť ďalšie vypočutie, na ktorom bude rozhodnuté, či by mal byť Jeremy umiestnený do nemocnice.