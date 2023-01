Babiš sa ospravedlnil z rokovania Snemovne: Čakal totiž v rade na klenoty

Babiš podľa svojich slov prišiel na hrad preto, aby zistil, ako dlho trvá vyčkať rad. Podľa neho nie je dobré, že sú české korunovačné klenoty sprístupnené len raz za niekoľko rokov. Ak by sa stal prezidentom, chcel by ich vraj vystavovať častejšie, prípadne zriadiť stálu expozíciu.

Nechceli spájať pútnické miesto s Babišovou kampaňou

Pôvodne chcel expremiér v utorok zamieriť do kostola Panny Márie Víťaznej na pražskej Malej Strane, kde je uložená soška Pražského Jezuliatka. Keď sa to však dozvedeli správcovia kostola, rozhodli sa ho zatvoriť. Nechceli, aby bolo pútnické miesto spájané s Babišovou predvolebnou kampaňou. Návštevu kostola podľa neho prekazili novinári svojou "antibabišovskou kampaňou". Do radu na korunovačné klenoty preto vraj prišiel inkognito. Na mieste sa však fotil s ľuďmi a odpovedal novinárom na otázky.

Odvolávanie vlády

V utorok čelí vláda Petra Fialu druhému odvolávaniu od svojho vzniku v novembri 2021. Schôdzu iniciovalo práve Babišovo opozičné hnutie ANO. Sám Babiš sa však na rozprave podľa predsedníčky poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerovej nezúčastní a príde zrejme až na hlasovanie. Podľa Schillerovej nechce hnutie dávať koalícii príležitosť na kritiku, že schôdza je súčasťou Babišovej kampane pred druhým kolom prezidentských volieb.

Druhé kolo českých prezidentských volieb, v ktorom sa proti sebe postavia Petr Pavel a Andrej Babiš, sa uskutoční 27. a 28. januára.