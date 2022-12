Bizarný policajný zásah v Anglicku! Santa dobil Grincha: VIDEO Chcel ukradnúť vianočné osvetlenie

COLEFORD – Santa Claus bol včera podvečer zatknutý miestnou políciou v Coleforde (Gloucestershire, Anglicko). Pustil sa do potýčky s Grinchom, ktorý sa pod rúškom noci snažil ukradnúť svetielka z vianočného stromčeka. Inforovala Gloucestershire Live. Všetko je však inak, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Stvorenie so zelenou srsťou, inač známy aj ako Grinch (rozprávková postava) sa pod rúškom tmy pokúsil o pokazenie Vianoc tým, že na námestí v anglickom meste Coleford ukradne všetky svetielka z vianočného stromčeka, informoval Gloucestershire Live. Cestu mu však skrížil samotný Santa Claus, ktorý si povedal, že vianočnú atmosféru v meste počas jeho hliadky nikto kaziť nebude.

Po snahe o ukradnutie Vianoc sa Santa pustil do „potýčky“ s Grinchom. To viedlo až k jeho „zatknutiu“. Na videu môžete vidieť, ako sa celý konflikt zomlel. Hneď po tom, ako sa Santa pustil do mely na miesto prichádza miestna policajtka, ktorá Santovi predčítava jeho práva a odváža ho na policajnú stanicu.

Chceli sme ľuďom vyčariť úsmev na tvári

Veci neboli také, ako sa na prvý pohľad mohli zdať. V skutočnosti išlo len o žartík a video zverejnené na internete malo len za noc viac ako 13 000 videní. Za celým rozruchom stál mladík menom Nikky Norman. Podľa jeho slov sme za posledné roky všetci prežívali nanič Vianoce. Preto sa rozhodol, že sa aspoň tento rok svojim kúskom pokúsi priniesť úsmevy na tváre ľudí.

Galéria fotiek (3) Santa Claus a Grinch

Zdroj: Nikki's Events/ Nikki Norman

„Rozhodli sme sa natočiť a nahrať video Santu tváriaceho sa, že má už dosť Grincha, ktorý chce ukradnúť svetielka z vianočného stromčeka vedľa hodinovej veže v Coleforde,“ tvrdí Nikky Norman a dodáva, že je nutné pochváliť aj miestnu príslušníčku policajného zboru. Zavolali jej s tým, či by bola ochotná zúčastniť sa tohto celého predstavenia s čím bez problémov súhlasila.