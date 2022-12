Hrozivé varovanie: Svet bude zrejme v roku 2023 čeliť obrovskému utrpeniu

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

ŽENEVA - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) varoval, že svet by mohol v roku 2023 čeliť "obrovskému utrpeniu", a to najmä v dôsledku hladomorov v mnohých častiach planéty. Uviedla to v stredu riaditeľka MVČK Mirjana Spoljaricová, informovala agentúra AFP.