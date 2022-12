KORONAVÍRUS WHO budúci rok možno odvolá globálny stav zdravotnej núdze

ŽENEVA - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyjadril v stredu v Ženeve nádej, že v roku 2023 by mohol byť odvolaný stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC), ktorý bol vyhlásený v januári 2020 v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Informuje o tom správa agentúry DPA.

Šéf WHO podľa vlastných slov dúfa, že na budúci rok bude možné skonštatovať koniec pandémie. Dodal, že "vírus tu zostane", avšak svet už má nástroje, ako covid zvládnuť – vakcíny, lieky a aj vzorce správania. DPA pripomína, že WHO oficiálne neodvoláva pandémiu, pretože ju ani nevyhlasuje. Čo v takomto prípade vyhlasuje, je stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu. Účelom vyhlásenia PHEIC je upozorniť vlády jednotlivých krajín, aby prijali preventívne opatrenia a navzájom spolupracovali. Každá krajina však zavádza vlastné opatrenia.

Existuje mnoho dôvodov na nádej, aj na obavy

Čo sa týka budúceho roku, existuje podľa šéfa WHO mnoho dôvodov na nádej a tiež mnoho dôvodov na obavy. Okrem iného spomenul hroziaci hladomor – najmä v Afrike –, nevyhovujúce hygienické podmienky v mnohých krajinách, nezdravú stravu, maláriu a tuberkulózu. Poznamenal tiež, že medzičasom poklesol o viac ako 90 percent aj počet prípadov choroby "mpox", ktorá sa donedávna nazývala opičie kiahne. V Ugande nie sú teraz hlásené žiadne nové prípady eboly, dodal.

Koronavírus sa v Číne prudko šíril ešte pred uvoľnením opatrení

Terajší prudký nárast počtu prípadov ochorenia COVID-19 v Číne nie je dôsledkom uvoľnenia opatrení, keďže sa začal ešte predtým. Vyhlásila to v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), informuje o tom správa agentúry AFP. "Je tu naratív, že Čína uvoľnila obmedzenia a choroba sa v tom okamihu vymkla spod kontroly," povedal hlavný predstaviteľ WHO pre krízové situácie Michael Ryan s tým, že to nie je pravda.

Opatrenia už nie sú tým najlepším riešením

"Ochorenie sa už dovtedy intenzívne šírilo, pretože opatrenia ako také ho nemohli zastaviť," vysvetlil Ryan, pričom poukázal na rýchlo sa šíriaci variant omikron. Podľa Ryana si zrejme aj čínske vedenie uvedomilo, že tieto opatrenia už nie sú tým najlepším riešením. Ryan pripustil užitočnosť opatrení pred očkovaním. "Z Hongkongu a ďalších miest máme údaje, že čínske inaktivované vakcíny s treťou dávkou fungovali veľmi, veľmi dobre. Potrebná však naozaj bola aj tretia dávka," dodal.