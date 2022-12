Napätie v Kosove dramaticky stúpa: Srbsko zvažuje vyslanie vojakov

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Visar Kryeziu

BELEHRAD – Belehrad zvažuje, že bude žiadať nasadenie svojich bezpečnostných síl v Kosove. Uviedla to v piatok premiérka Ana Brnabičová s tvrdením, že sú ohrozené životy tamojších menšinových Srbov. Návrat srbských vojakov do Kosova by mohol dramaticky zvýšiť napätie na Balkáne, konštatuje agentúra AP.