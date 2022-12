Srbská armáda požiadala o povolenie vstúpiť do Kosova: Američania s tým nesúhlasia

Americkí diplomati však už vopred vyhlásili, že udelenie takéhoto povolenia neprichádza do úvahy. Srbský prezident Aleksandar Vučič napriek tomu vo štvrtok večer v štátnej televízii RTS ohlásil, že Belehrad žiadosť napriek tomu podá. Vučič sa odvolával na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN z roku 1999, ktorá sa zmieňuje o možnej prítomnosti srbských bezpečnostných síl v Kosove. Takéto nasadenie srbských vojakov by však malo len úzky mandát a podmienkou by bol súhlas KFOR.

Kosovo sa po intervencii NATO v roku 1999 dostalo pod správu misie OSN (UNMIK). V roku 2008 vyhlásilo jednostranne nezávislosť. Misia KFOR pod vedením Severoatlantickej aliancie sa dosiaľ stará o vojenskú bezpečnosť v Kosove. Belehrad štátnosť Kosova neuznáva.