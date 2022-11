VIDEO Reportérku okradli v Katare počas živého vstupu, odmietli s ňou na polícii rozprávať, lebo je žena!

Reportérka tvrdí, že poskytnutie výpovede na polícii bol šokujúci zážitok. Najskôr s ňou nechcel nikto hovoriť, lebo je žena, potom jej však pridelili policajtku a tá jej nakoniec umožnila krádež nahlásiť. "Policajtka ma uistila, že páchateľa chytia, pretože majú všade kamery. Tisíce kamier s technológiou rozpoznávania tváre. Taktiež sa ma pýtali, čo s ním majú urobiť, keď ho chytia. Odpovedala som, že nechápem, čo sa pýtajú“, povedala Dominiqua Metzgerová, reportérka argentínskej spravodajskej stanice Todo Noticias. Údajne si dokonca mala vybrať či má ísť kriminálnik na päť rokov do väzenia alebo či ho majú deportovať. Ona im však odpovedala, že chce naspäť svoju peňaženku a odmieta suplovať spravodlivosť.

La journaliste argentine Dominique Metzger a été volée en direct alors qu'elle faisait un reportage au Qatar sur la Coupe du monde. Une partie de son argent et ses papiers ont été volés. pic.twitter.com/btfcFOnhC1 — Claire (@Langoula1Claire) November 21, 2022

Peniaze, ani doklady sa zatiaľ novinárke nevrátili, ale katarská polícia sľúbila, že čoskoro sa páchateľ nájde. Situácia bola o to absurdnejšia, že ju okradli priamo v živom vstupe. „V tej chvíli som si to neuvedomila. Živé vysielanie, hlučný dav, hudba, veď to poznáte. Keď som však skončila so živým vstupom a chcela som si ísť kúpiť vodu, uvedomila som si, že nemám veci“, povedala Dominiqua.

Práve nerovnoprávnosť mužov a žien, neuznávanie sexuálnych menšín ale aj mizerná ochrana ľudských práv je Kataru už dlho vyčítaná. 6500 ľudí zomrelo pri stavbe štadiónu a najnovšie kapitánom tímov zakázali nosiť dúhové pásky na ramene ako znak, ktorým chceli vyjadriť podporu LGBTI+ komunite. Katar totižto homosexualitu klasifikuje ako trestný čin.