Scéna ako vystrihnutá z akčného filmu: Muža so sekerou zastavil až služobný pes mestských kynológov

Obe hliadky začali pátrať po okolí, no po agresívnom mužovi nebolo ani stopy. Policajti z Útvaru zásahovej jednotky a kynológie sa preto stiahli na nové vysunuté pracovisko na Stavbárskej ulici, kam za nimi o niekoľko minút neskôr dobehol vystrašený človek, ktorý ich upozornil na muža so sekerou. Dvojica mestských policajtov sa vydala do terénu hľadať ho.

"Muža so sekerou sa im podarilo rýchlo nájsť, avšak ten na viaceré výzvy, aby zostal stáť a sekeru pustil, nereagoval. Policajti sa k nemu ostražito približovali a neustále ho vyzývali, ale keď neuposlúchol a otočil sa so sekerou v rukách proti nim, tak vypustili služobného psa, fenku Báru," informuje Polícia SR na sociánej sieti. Tej sa podarilo muža zhodiť, vďaka čomu mohli policajti muža odzbrojiť a zaistiť.

Muža so sekerou zastavil až služobný pes mestských kynológov. ⬇⬇⬇ 🔵 Spolu so štátnou políciou sme obdržali oznam o... Posted by Mestská polícia Bratislava on Tuesday, November 8, 2022

Policajti radia, aby ste v podobných prípadoch neváhali a obrátili sa na linku mestskej polície na čísle 159 alebo na Políciu SR prostredníctvom čísla 158.