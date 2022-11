Slováci, pozor! Blíži sa veľká zmena počasia: Rapídne zhoršenie a mrazivé teploty, dorazí už ČOSKORO

Slovenskom prešiel studený front. Bol síce nevýrazný, ale výrazne zoslabil teplotnú inverziu, vďaka čomu sa na väčšine územia rozpadla nízka oblačnosť. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Archívne VIDEO Hmla na Slovensku

"V najnižších polohách sme tak slnko uvideli väčšinou po piatich až ôsmich dňoch. Na krajnom juhozápade a juhovýchode bola séria dní bez slnečného svitu najdlhšia," uviedli meteorológovia. Na staniciach Bratislava - letisko, Slovenský Grob, Kráľová pri Senci a Somotor sa podľa SHMÚ slnečné lúče naposledy ukázali 25. októbra, teda práve keď bolo zatmenie Slnka. "Nízka oblačnosť sa ešte ojedinele udržala, najmä na Považí, Turci a Gemeri, no aj v týchto regiónoch sa pomaly rozpadáva," priblížil ústav.

Konečne slnečno aj na juhu Cez našu oblasť prešiel studený front. Bol síce nevýrazný, ale rozrušil alebo výrazne... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Wednesday, November 2, 2022

Avšak, po tom, ako sa konečne vyčasilo aj v nižších polohách hlásia meteorológovia ďalšiu zmenu počasia. A vôbec nebude priaznivá. Na Slovensko sa totiž valí ochladenie. To nad územie dorazí postupne, pričom najvýraznejšie ho pocítime cez víkend, v sobotu. Okrem toho, v noci zo soboty na nedeľu majú byť prvé mrazivejšie teploty, a to aj v nižších polohách. S mrazmi sa už počíta dokonca aj mimo hôr, prevažne na strednom, či krajne aj západnom Slovensku.

"Okrem toho nás počas tohto týždňa čaká zrejme aj príchod Jadranskej tlakovej níže s potrebnými výdatnými dažďovými zrážkami, na západe sa popasujú výnimočne aj s búrkami. Zosilnieť by mal aj vietor a niekoľko dní nás bude sužovať veternejšie počasie," uviedol portál Meteo Slovensko. Počasie by sa tak malo začať kaziť už od štvrtka 3. novembra, pričom zrážky, ktoré meteorológovia spomínajú, sa začnú prejavovať už od piatka. Do vyšších polôh sa pritom vráti sneženie, na Lomnickom štíte tak napadne nová snehová nádielka. "Najchladnejšie bude počas víkendu, kedy sa maximálne teploty len v tých najteplejších regiónoch Slovenska dostanú nad hranicu +10 °C," uviedlo imeteo.sk. Následne by sa malo v počasie opäť nachvíľu umúdriť a postupne by mali po víkende opäť stúpať.