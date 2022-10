KORONAVÍRUS EMA schválila vakcíny od Pfizeru a Moderny pre deti od šiestich mesiacov

Výbor EMA pre lieky na humánne použitie (CHMP) odporučil použitie očkovacej látky Comirnaty (konzorcia Pfizer/BioNTech) pre deti vo veku od šiestich mesiacov do štyroch rokov a takisto vakcínu Spikevax (od Moderny) pre deti od šiestich mesiacov do piatich rokov veku. Vakcíny sa deťom budú vpichovať do ramena alebo stehna. Pôjde však o menšiu dávku, než sa podáva maloletým od piatich rokov. Vakcína Comirnaty sa bude môcť podávať ako prvotná očkovacia látka pozostávajúca z troch dávok, zatiaľ čo Spikevax bude pozostávať z dvoch dávok, približuje EMA.

EMA schválila aj vakcínu na omikronové varianty

Európska agentúra okrem toho schválila aj adaptovanú posilňovaciu vakcínu od Moderny zameranú konkrétne na vysoko nákazlivé omikronové varianty BA.4 a BA.5. Táto vakcína je určená pre dospelých a deti od 12 rokov, ktorí už majú za sebou prvotný vakcinačný cyklus voči ochoreniu COVID-19. Spomenuté omikronové varianty spôsobili v posledných mesiacoch značný nárast počtu infikovaných osôb v Európe a Spojených štátoch.

EMA v septembri varovala, že hoci je počet obetí koronavírusu v súčasnosti na nízkej úrovni, pandémia sa ešte neskončila. Vyzvala preto jednotlivé krajiny, aby posilnili programy na podávanie podporných dávok vakcín ešte pred príchodom zimy, keď sa očakáva zvýšenie počtu infikovaných. Odporúčaniami EMA sa bude zaoberať Európska komisia, ktorá prinesie konečné rozhodnutie o použití jednotlivých vakcín pre dané vekové skupiny.