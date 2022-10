EÚ povolí Maďarsku odklad sfunkčnenia protikorupčnej reformy do 19. decembra

Galéria fotiek (1) Maďarský generálny prokurátor Péter Polt

BRUSEL - Veľvyslanci členských krajín pri EÚ (COREPER) poskytli Maďarsku odklad do 19. decembra tohto roku na to, aby vláda v Budapešti zaviedla do praxe protikorupčné reformy, ku ktorým sa zaviazala s cieľom vyhnúť sa pozastaveniu vyplácania európskych fondov. Podľa tlačovej agentúry AFP to v stredu potvrdili viaceré diplomatické zdroje.