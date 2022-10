Napísala odkaz k hrobu Putinových rodičov: Ruske teraz hrozí päť rokov väzenia!

Irina Cybaněvová (60) nechala písomný odkaz na hrobe Putinovcov minulý štvrtok. V pondelok ju už zatkla polícia. Podľa advokáta, ktorý jej bol pridelený, bola obvinená zo zneuctenia tiel mŕtvych a pohrebísk, spáchaného na základe politickej, rasovej, národnostnej alebo náboženskej nenávisti. Čo presne Cybaněvová na odkaz napísala, nie je jasné, ale vypovedala, že išlo o želanie smrti, uviedol právny zástupca. Potvrdil to aj jej syn Maxim Cybaněv, aj keď mu tiež matka nepovedala, čo presne na odkaze stálo.

Vyšetrovatelia a polícia sa usiluje o to, aby súd ženu poslal do väzby. Jej čin bol údajne motivovaný „politickou a ideologickou nenávisťou“ a išlo o „nemorálny čin, ktorý je v rozpore s normami prijateľnými pre spoločnosť“.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Profimedia

V poslednom čase to nie je prvýkrát, keď sa hovorí o hrobe Putinových rodičov, ktorí zomreli v rokoch 1998 a 1999. Už koncom septembra sa na ňom objavil odkaz so sťažnosťami na ich syna narážajúcimi na vojnu na Ukrajine. Na stránke zo žiackej knižky bola poznámka: "Vážení rodičia! Váš syn sa správa nepekne! Zameškáva hodiny dejepisu, perie so spolužiakmi, vyhráža sa, že vyhodí do povetria celú školu! Zakročte!".