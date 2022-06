Rodina vyvolala POHORŠENIE: Kontroverzný nápis na hrobe, siahli po vulgarizme! TOTO je ich vysvetlenie

Istá rodina chcela vzdať hold milovanému otcovi vtipným spôsobom tým, že na jeho náhrobný kameň tajne pridala neslušný odkaz. Personálu cintorína to však až také vtipné neprišlo.

Po tom, čo otec rodiny Steven Owens zomrel, jeho rodina zahrnula mužov obľúbený slovný výraz do nápisu na náhrobnom kameni. Na prvý pohľad nápis na náhrobnom kameni vyzerá ako celkom štandardné, dojemné posolstvo.

Ide o zloženie siedmych viet: „Navždy v našich srdciach. Kým sa znova nestretneme. Očarujúce spomienky. Známy ako. Náš syn, brat. Otec, papa, strýko. Priateľ a bratranec.“ (v anglickom jazyku: „Forever in our hearts. Until we meet again. Cherished memories. Known as. Our son, brother. Father, papa, uncle. Friend and cousin.“ pozn. red.)

Avšak tí, ktorí sa pozrú pozornejšie, uvidia, že spojením prvých písmen v slovách na začiatku každej vety získate anglickú vulgárnu frázu „f*ck off“ (voľný preklad z anglického jazyka: vypadni, pozn. red.).

Rodina Owensovcov uviedla, že malo ísť o neškodnú spomienku na zosnulého. Členovia rodiny zároveň vysvetlili, že Steven počas života rád používal práve túto frázu. „Určite to bol jeho spôsob prejavu náklonnosti. Ak niekoho nemal rád, nerozprával sa s ním. Ide len o to, kým bol,“ vysvetlila mužova dcéra Lindsay Owensová.

Žiaľ, zamestnanci cintorína Warren-Powers v okrese Polk v štáte Iowa údajne nie sú z jedinečného pamätníka tak nadšení a od samého začiatku boli proti nemu. Zamestnanci sa domnievajú, že takéto nadávky nie sú vhodné na miesto večného odpočinku, no rodina Owensovcov dúfa, že kontroverzný náhrobok zostane na svojom mieste.

„Nikto nikoho nenúti, aby sa na to pozeral. Je to vaša voľba. Neurobili sme to preto, aby sme niekoho urazili, nahnevali alebo zranili niekoho city. Urobili sme to, pretože to bol náš otec a milujeme ho, a tak si ho pamätáme,“ uviedol mužov syn Zachary Owens.

Doposiaľ však nie je jasné, či rodina Owensovcov nebude mať inú možnosť, ako vymeniť náhrobný kameň za niečo tradičnejšie.