Revolučné riešenie klimatickej krízy: Prvý štát chce zaviesť dane za plyny! Grgy a prdy už nebudú zadarmo

Farmári by tak mali za poľnohospodárske emisie platiť. Plán politikov však čelil veľkej kritike nielen zo strany farmárov. Premiérka Jacinda Ardernová však informovala, že „dane za plyny“ by sa vrátili späť do odvetvia v podobe nových technologických zariadení a investícií do výskumu, informovalo britské BBC.

Poľnohospodári z Nového Zélandu by tak boli prví na svete, ktorí by za kravské plyny platili. O konkrétnej sume alebo percentách však ešte nebolo rozhodnuté. Farmári kritizujú aj chýbajúcu diskusiu a alternatívne návrhy a obávajú sa, že farmy vystriedajú stromy.

Národný prezident Federácie farmárov Andrew Hoggard povedal, že plán doslova „vytrhne črevá z malého mesta na Novom Zélande“, čo povedie k tomu, že farmy uvoľnia miesto pre stromy. Niektorí sa obávajú, že novozélandskí farmári začnú predávať poľnohospodársku pôdu a chov dobytka sa presunie do inej krajiny ku konkurencii a emisií tak len pribudne. Najmä ak sa produkcia presunie do krajín s menej efektívnymi poľnohospodárskymi metódami.

V roku 2019 dosiahol metán v atmosfére rekordné úrovne, o 162% viac, ako bolo zaznamenané pred priemyselnou revolúciou.