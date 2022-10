WWF varuje pred poklesom populácie živočíchov: Alarmujúci stav, mali by sme konať!

BRATISLAVA - Podľa najnovšej Správy od Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) o stave planéty klesla populácia rýb, vtákov, obojživelníkov, plazov a cicavcov v priemere o 69%. Monitorujú pritom vyše 5230 druhov živočíchov na svete. Je možné, že také medvedíky koala by do roku 2050 na východnom pobreží Austrálie úplne vyhynuli.

„Čelíme súbežne dvom krízam – ľudskou činnosťou spôsobenej zmene klímy a strate biodiverzity, ktoré ohrozujú blahobyt a kvalitu života súčasných a budúcich generácií. WWF je mimoriadne znepokojená novými údajmi v Správe o stave planéty, ktoré svedčia o zničujúcom poklese populácií voľne žijúcich živočíchov, najmä v tropických oblastiach, ktoré sú oblasťami s najvyššou biodiverzitou na svete. Ak chceme zvrátiť vývoj a zabezpečiť prosperujúcu budúcnosť pre ľudí aj pre prírodu, musíme urobiť systémové zmeny,“ hovorí Marco Lambertini, riaditeľ WWF International.

Galéria fotiek (4) Zdroj: WWF Slovakia

Medzi najohrozenejšie patria sladkovodné živočíchy a živočíchy žijúce v tropických oblastiach. V trópoch ide o pokles v početnosti o 94% a u populácie sladkovodných živočíchov o 83%. Medzi najohrozenejšie patria migrujúce ryby ako napríklad pstruhy. Strácajú vhodné stanovištia, výstavba bariér na riekach im bráni v migrácii. Na Slovensku je v červenom zozname ohrozených druhov až 45 druhov rýb. V Európe sa z ôsmich druhov jeseterov stal jeden ohrozený a sedem druhov kriticky ohrozených. Jeseter hladký sa v Dunaji považuje už za úplne vyhynutého.

Galéria fotiek (4) Zdroj: WWF Slovakia

Pre zvrátenie trendu poklesu biodiverzity je potrebné ihneď konať a zmeniť prístup k riekam. Európska únia plánuje do roku 2030 obnoviť 25 tisíc kilometrov voľne tečúcich riek. Slovensko sa prihlásilo s novou Koncepciou vodnej politiky s cieľom revitalizovať rieky a spriechodniť ich. Správa o stave planéty uvádza dokonca aj príklady, keď spriechodnenie riek v Amerike prinieslo nárast populácie sleďov a lososov.

Správa kritizuje aj stratu prepojenosti krajiny. Ide predovšetkým o prírodné a chránené územia. Živočíchy strácajú možnosť migrácie za potravou, hľadanie partnera ale aj samotný pohyb je častokrát obmedzený. Na Slovensku sa téme ochrany migračných trás živočíchov tak isto nevenuje dostatočná pozornosť. Ohrozuje ich výstavba ciest a železníc. „Zanedbávanie tejto témy ohrozuje napríklad populáciu rysa ostrovida“, hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

Galéria fotiek (4) Zdroj: WWF Slovakia

Za najväčšie problémy poklesu biodiverzity patrí poľnohospodárstvo, lov, ťažba lesov, znečistenie, rozšírenie invázívnych druhov a zmena klímy. V súčasnosti je hlavnou hrozbou pre biodiverzitu zmena využitia krajiny, ničíme a pretvárame pôvodné ekosystémy.

Cieľom rýchleho zásahu by mala byť najmä ochrana a obnova prírodných ekosystémov, udržateľnejšia produkcia a zníženie emisií vo všetkých sektoroch. Správa o stave planéty pripomína, že Valné zhromaždenie OSN tento rok uznalo právo na život v "čistom, zdravom a trvalo udržateľnom prostredí" za základné ľudské právo. To by sa mohlo stať hnacím motorom pre celé ľudstvo.