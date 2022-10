Rakúsky kancelár kritizoval Európsku komisiu v súvislosti s nárastom nelegálnej migrácie

"Prečo sa EK ako ochrankyňa zmlúv konečne nepostará o to, aby sa právo EÚ neustále neporušovalo, keď do vnútrozemskej krajiny, akou je Rakúsko, prichádza toľko nelegálnych migrantov, ktorí predtým prešli cez viacero krajín EÚ a bezpečné tretie štáty bez toho, aby boli zastavení?" pýta sa Nehammer. Ako ďalej komentuje, Európska komisia, "žiaľ, v posledných rokoch nedbala na deravé vonkajšie hranice" Európskej únie.

Kancelár Rakúska apeloval tiež na Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), "aby konečne účinne chránila vonkajšiu hranicu EÚ" a zaisťovala ochranu pred kriminalitou súvisiacou s nelegálnou migráciou. Eurokomisia by mala tiež podľa Nehammera zodpovedať za to, aby domovské krajiny migrantov čo najskôr prijali späť, píše agentúra APA. V Rakúsku zadržali len od mája už približne 68.000 nelegálnych migrantov a od začiatku tohto roka zatkli aj 440 prevádzačov. Z Rakúska deportovali tento rok vyše 7000 nelegálnych migrantov – z toho zhruba 60 percent odišlo dobrovoľne.

195-percentný nárast žiadostí

Rakúsko aj Česko zaviedli 29. septembra dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom. Pôvodne mali tieto kontroly trvať desať dní, Viedeň aj Praha ich však následne predĺžili: zatiaľ najmenej do 28. októbra. Podľa Nehammerových slov bolo v Rakúsku od januára do konca augusta podaných takmer 57.000 žiadostí o azyl, čo predstavuje 195-percentný nárast oproti vlaňajšku. "A tieto počty budú naďalej stúpať," dodal s tým, že Rakúsko okrem toho prijalo približne 85.000 Ukrajincov utekajúcich pred vojnou.

Podpredseda Európskej komisie Margaritis Schinas pre oblasť migrácie na pondelkovom stretnutí s rakúskym ministrom vnútra Gerhardom Karnerom vo Viedni zdôraznil, že "ani jeden štát nedokáže čeliť (nelegálnej) migrácii". Zdôraznil, že je nutné spolupracovať ako "európsky tím".