Pri pobreží Tuniska našli telá ôsmich migrantov: Má ísť o nezvestných utečencov

"(Tuniské) námorníctvo našlo ráno telá ôsmich migrantov, ktorých loď sa pred dvoma týždňami potopila," uviedol pre AFP oficiálny predstaviteľ Červeného polmesiaca Mongi Slim. Dodal, že v snahe identifikovať obete boli na mieste odobraté vzorky DNA. Miestne médiá informovali, že pred 15 dňami sa stratila provizórna loď s 18 migrantmi na palube vrátane dieťaťa. Červený polmesiac uviedol, že tuniská pobrežná stráž po nich naďalej pátra.

Od jari do začiatku jesene došlo v dôsledku priaznivého počasia k nárastu počtu nelegálnych pokusov dostať sa do Talianska z Tuniska a Líbye. Úsilie migrantov preplaviť sa cez Stredozemné more sa však často končí tragicky, pripomenula AFP. Podľa oficiálnych údajov bolo od začiatku roka pri tuniskom pobreží zadržaných viac ako 22.500 migrantov, z toho približne polovica pochádzala zo subsaharskej Afriky. Za rovnaké obdobie bolo pre podozrenie z pašovania ľudí zadržaných viac ako 500 osôb.

Tunisko sužuje hospodárska kríza

Tunisko momentálne sužuje hospodárska kríza, pričom zhruba štyri milióny obyvateľov žijú na hranici chudoby. Úrady tvrdia, že pobrežnej stráži chýbajú finančné prostriedky na zastavenie nelegálnej migrácie. Podľa Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) sa cez Stredozemné more do krajín EÚ od januára do júla tohto roka vydalo viac než 42.500 migrantov, čo je o 44 percent viac ako za prvých sedem mesiacov v roku 2021.