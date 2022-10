Česká polícia má plné ruky práce: Na hraniciach so Slovenskom zadržala viac než 200 migrantov a dvoch prevádzačov

PRAHA - Českí policajti za uplynulých 24 hodín zadržali pri kontrolách na hraniciach so Slovenskom ďalších 208 migrantov a dvoch prevádzačov. Z viac ako 25-tisíc kontrolovaných osôb ich nesplnilo podmienky na vstup do Česka 50, na Slovensko polícia vrátila 95 cudzincov.

Polícia to dnes uviedla na twitteri. Podľa dostupných údajov od začiatku kontrol od minulého štvrtka hliadky preverili na hraniciach viac ako 250-tisíc ľudí, odhalili vyše 1900 migrantov a zaistili zhruba päť desiatok prevádzačov. Na Slovensko policajti vrátili asi 700 osôb. Dvadsaťsedem bývalých česko-slovenských hraničných priechodov aj takzvanú zelenú hranicu na pomedzí oboch štátov polícia kontroluje od štvrtka 29. septembra kvôli zvýšenej migrácii, predovšetkým Sýrčanov. Kontroly mali pôvodne trvať do soboty, vláda však schválila ich predĺženie do 28. októbra.

Znovuzavedení kontrol na státní hranici se Slovenskou republikou - vyhodnocení naší činnosti za období👇



08.10.2022 07:00 hod. - 09.10.2022 07:00 hod. #policiepp pic.twitter.com/hMwpOHEpNO — Policie ČR (@PolicieCZ) October 9, 2022

Armáda na tieto účely vyčlenila 320 vojakov

Do spoločných hliadok policajtov a colníkov sa od dnes zapájajú vojaci, k stráženiu štátnych hraníc so Slovenskom nastúpili príslušníci pozemných síl a aktívnych záloh. Armáda na tieto účely vyčlenila 320 vojakov, ktorí sa budú striedať v štyroch rotáciách vždy po 80 členoch. O dočasnom obnovení kontrol rozhodla vláda kvôli rastúcej migrácii hlavne sýrskych utečencov, ktorí prichádzajú do EÚ po takzvanej balkánskej trase predovšetkým z Turecka. Celková doba dočasného opätovného zavedenia kontrol na národnej úrovni nesmie podľa pravidiel Únie prekročiť dva mesiace.

Galéria fotiek (2) Česká polícia začala vykonávať kontroly na hraniciach so Slovenskom

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Peniaze bude chcieť z rozpočtovej rezervy

Minister vnútra Vít Rakúšan (STAN) tento týždeň odhadol, že políciu budú stáť kontroly hraníc za mesiac 110 miliónov korún. Peniaze bude chcieť z rozpočtovej rezervy. V reakcii na krok českej vlády začalo kontroly na hraniciach so Slovenskom tiež Rakúsko. Slovensko zas posilnilo kontroly na hraniciach s Maďarskom. Početnejšie náhodné kontroly na pomedzí s Českom a Rakúskom začalo v piatok kvôli rastúcej migrácii vykonávať aj Bavorsko.