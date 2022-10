Izraelský expremiér musel predčasne odísť z náboženskej ceremónie, prišlo mu nevoľno

Netanjahu, ktorý sa v októbri dožíva 73 rokov, sa v Jeruzaleme zúčastňoval na modlitbách, ktoré sú súčasťou židovského sviatku Jom Kippur, avšak "necítil sa dobre". Následne podstúpil viacero testov, ktorých výsledky boli v poriadku. "Teraz sa už cíti dobre," uviedla jeho kancelária. Dodala však, že Netanjahu "plánuje ísť na vyšetrenia do nemocnice", aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti.

Pociťoval bolesti hrudníka

Izraelské médiá uviedli, že Netanjahu pociťoval bolesti hrudníka. Izraelský premiér Jair Lapid zaželal Netanjahuovi cez sociálnu sieť Twitter "úplné a rýchle uzdravenie". Parlamentné voľby, ktoré sa v Izraeli budú konať 1. novembra, budú už piatymi za uplynulé štyri roky.

Galéria fotiek (2) Dosluhujúci izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Zdroj: SITA/AP Photo/Ariel Schalit

Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky Netanjahuova strana Likud vedie a v 120-člennom parlamente (Knesete) by získala viac než 30 kresiel. Jeho pravicový blok strán, ktorý zahŕňa spojencov z ultraortodoxných strán aj krajnej pravice, by mohol podľa prieskumov obsadiť takmer 61 kresiel potrebných na získanie väčšiny. AFP píše, že voľby by tak mohli priniesť návrat Netanjahua, ktorý bol najdlhšie vládnucim premiérom Izraela, a čelí obvineniam z korupcie, ktoré odmieta.