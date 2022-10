Izrael tvrdí, že na svojom území zlikvidoval bunku napojenú na Islamský štát

JERUZALEM - Izraelská spravodajská služba Šin bet v nedeľu oznámila, že na severe krajiny odhalila zločineckú bunku napojenú na Islamský štát (IS). Členovia bunky pracovali na plánoch na spáchanie teroristických útokov, informovala agentúra AFP monitorovaná agentúrou TASR.

Podľa Šin Bet títo muži, všetci pôvodom z mesta Nazaret v severnom Izraeli, mali - okrem iného - v pláne podniknúť vo svojom meste útok na moslimskú školu, pretože "fungovala na spôsob 'neveriacich'".

Plánovali údajne aj ďalšie útoky - na rušnú autobusovú zastávku v severnom Izraeli, na policajnú stanicu v Nazarete, ako aj v lese, ktorý často navštevujú Izraelčania židovského pôvodu, a na ďalších miestach, spresnil denník The Times of Israel (TOI). Podozriví muži sledovali na internete stránky s obsahom blízkym ideológii IS, čo "viedlo k ich hlbokému stotožneniu sa s myšlienkami teroristickej organizácie," vysvetlila Šin bet, podľa ktorej sa muži pokúšali aj získať zbrane na spáchanie svojich útokov a naverbovať nových ľudí.

Ako uviedla agentúra AFP, podľa Šin bet vyšetrovanie tohto prípadu "poukazuje na vplyv Islamského štátu v Izraeli". Začiatkom tohto roka izraelské orgány zatkli desiatky údajných členov Islamského štátu. Došlo k tomu po dvoch teroristických útokoch - v Hadere a Beeršebe -, ktoré spáchali Izraelčania arabského pôvodu. Predpokladá sa, že sa inšpirovali práve touto džihádistickou skupinou.

Útoky v Beeršebe a Hadere obnovili dlhodobé obavy Izraela, že IS sa na jeho území snaží o nábor občanov arabského pôvodu, ktorí tvoria približne pätinu izraelskej populácie, konštatoval TOI.