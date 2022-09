V Česku sa dnes začali komunálne a senátne voľby, v prvých hodinách prišla desatina voličov

PRAHA - V Česku sa dnes začali voľby do obecných zastupiteľstiev a do tretiny Senátu. V prvých dvoch hodinách volieb prišla k urnám v priemere desatina voličov, tak ako v minulých rokoch. Miestami bola účasť až pätinová. Volebné komisie zatiaľ žiadne vážnejšie problémy pri hlasovaní nezaznamenali. Oznámenie na údajné kupčenie s hlasmi rieši polícia v Ústeckom kraji.

Hlasovanie sa dnes skončí o 22:00. Volebné miestnosti sa opäť otvoria v sobotu o 08: 00 a voľby potrvajú do 14:00. Hlavné výsledky by mohli byť známe do sobotňajšej polnoci. Kompletné výsledky hlasovania, najmä v prípade komunálnych volieb, budú k dispozícii zrejme až v nedeľu ráno. Medzi prvými voličmi boli dnes prezident Miloš zeman a predseda vlády Petr Fiala (ODS).

Miloš Zeman odovzdal hlas v škole v Lánoch

Prezident Miloš Zeman odovzdal hlas v škole v Lánoch. Spomenul, že tieto voľby môžu byť okrem iného aj referendom o vláde. Voliči by podľa neho mali chodiť k voľbám, aby ich obce neriadili "pitomci", povedal novinárom. Zeman mal dnes v Lánoch ako volič premiéru, doteraz bol občanom Prahy 13. "Nech žijú voľby, nech žijú kandidáti, ktorých som si vybral," povedal Zeman po odovzdaní svojho hlasu. Koho volil, neprezradil.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR - Martin Baumann

V Senáte chce Fiala udržať väčšinu pre demokratické strany

Premiér Petr Fiala volil v Brne, želá si, aby ODS udržala po komunálnych voľbách svoje pozície, a to šesť primátorov a 180 starostov. "Vôbec sa netajím tým, že by som si želal vytvoriť v mestách, kde to pôjde, koalície na vládnom pôdoryse. Chceme tým brániť posilňovaniu vplyvu populistov a extrémistov," povedal šéf ODS. Vo vláde je koalícia Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a tiež STAN a Piráti. V Senáte chce Fiala udržať väčšinu pre demokratické strany a aby Miloš Vystrčil (ODS) obhájil mandát a mohol byť naďalej predsedom Senátu. Podľa Fialu by ľudia mali ísť k voľbám a voliť politikov, ktorých poznajú a vidia ich prácu, povedal pri odovzdaní hlasu.

Galéria fotiek (5) Petr Fiala

Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo, File

Piráti chcú minimálne obhájiť 350 zastupiteľských mandátov

Z vládnych strán odovzdali svoje hlasy už aj predsedníčka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, šéf Pirátov Ivan Bartoš a predseda STAN Vít Rakúšan. Šéfka Poslaneckej snemovne Pekarová Adamová verí v obhajobu mandátov, ktoré koalícia Spolu v obciach má. Komunálne voľby podľa nej nie sú referendom o vláde, ako tvrdí šéf opozičného hnutia ANO Andrej Babiš, ale voľbou medzi populizmom a kompetenciou. Piráti chcú minimálne obhájiť 350 zastupiteľských mandátov, povedal novinárom podpredseda vlády pre digitalizáciu a minister pre miestny rozvoj Bartoš. STAN chce v komunálnych voľbách uspieť vo všetkých krajských mestách.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/Martin Baumann

Rakúšan odovzdal svoj hlas v Kolíne

Za úspech bude vicepremiér a minister vnútra Rakúšan považovať, keď sa kandidáti dostanú do zastupiteľstiev viac ako siedmich krajských miest. V Prahe, kde prešlo hnutie od júna zmenami v súvislosti s korupčnou kauzou Dozimeter, verí v zisk nad osem percent. Rakúšan odovzdal svoj hlas v Kolíne, tento rok prvýkrát tam do zastupiteľstva nekandiduje. Ako starosta viedol Kolín v rokoch 2010 až 2019.

Opozičné hnutie ANO by si podľa svojho predsedu Andreja Babiša malo v terajších komunálnych voľbách vylepšiť výsledky vo veľkých mestách, myslí si, že dobrú východiskovú pozíciu má napríklad v Prahe. Pri voľbe na obecnom úrade v Priehoniciach pri Prahe pripomenul, že ide o prvé voľby po parlamentných voľbách, z ktorých vzišla súčasná vládna päťkoalícia. Ľudia tak podľa neho môžu zároveň vystaviť účet terajšiemu kabinetu.

V Ústeckom kraji prijala polícia v súvislosti s voľbami viacero oznámení

Že voľby budú referendom o vláde, zopakoval dnes po odovzdaní hlasu v Prahe 6 aj predseda hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura. Keďže v jeho obvode v senátnych voľbách nekandiduje žiadny kandidát za SPD, svoj nesúhlas s vládnou politikou vyjadril znehodnotením volebného lístka, na ktorom vybral súčasného senátora za Prahu 6 Jiřího Růžičku (Spolu).

Galéria fotiek (5) Zdroj: gettyimages.com

V Ústeckom kraji prijala polícia v súvislosti s voľbami viacero oznámení, všetkými sa zaoberá, nikoho zatiaľ neobvinila, povedal ČTK hovorca krajskej polície Daniel Vítek. Podľa serveru Romea.cz sa podozrenie na kupčenie s hlasmi objavilo v Krupke na Teplicku, v Tepliciach a na sídlisku Mojžiř v Ústí nad Labem. Podozrenie na kupovanie s hlasmi sa objavuje najmä vo vylúčených lokalitách v regióne pri každých komunálnych voľbách.

Vedenie obce vyčiarklo zo zoznamu voličov takmer 50 ľudí

Polícia sa zaoberá tiež údajným účelovým nahlásením trvalého bydliska v Moldave na Teplicku. Vedenie obce vyčiarklo zo zoznamu voličov takmer 50 ľudí, predseda volebnej komisie dnes povedal, že aj ich nechá voliť. Starostka Lenka Nováková (Otvorene k všetkým) ČTK povedala, že o aktuálnej situácii ohľadom pripustenia vyškrtnutých voličov informovala Štátnu volebnú komisiu.

Spolu s voľbami do zastupiteľstiev obcí a tretiny Senátu sa dnes v 14 obciach začalo miestne referendum. Ľudia v nich najčastejšie rozhodujú o bytovej výstavbe, majú sa ale tiež vyjadriť k prenájmu rybníka, možnému vzniku menšej zoologickej záhrady, stavbe spaľovne či ťažbe štrkopiesku. Podľa údajov na stránkach ministerstva vnútra sa referendá majú konať v 13 obciach. Zoznam nezahŕňa obec Kalek na Chomutovsku, starosta obce Tomáš Nedvěd ale dnes ČTK potvrdil, že referendum sa v obci koná. Taktiež plebiscit pokračujú v sobotu, ich výsledky obce zverejní po sčítaní výsledkov na svojich úradných doskách.