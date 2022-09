Navaľnyj kritizuje Putinovu mobilizáciu: Zvolané sú protivojnové protesty

Najpoprednejší opozičný líder v Rusku Navaľnyj vo videoodkaze z väzenia povedal: "Je jasné, že táto zločinecká vojna sa zhoršuje, prehlbuje a Putin sa snaží do nej vtiahnuť čo najviac ľudí. Chce touto krvou pošpiniť státisíce ľudí."

Prečítajte si tiež MIMORIADNY ONLINE Rozhodnutie Putina šokovalo Rusov: Vypredané jednosmerné letenky a celonárodný protest!

Medzitým protivojnové skupiny v Rusku zvolali ľudí na pouličné protesty proti príkazu na mobilizáciu. "Toto znamená, že tisíce ruských mužov - našich otcov, bratov a manželov - hodia do vojnového mlynčeka na mäso," uviedla protivojnová koalícia Vesna. "Teraz vojna prichádza do každého domu a do každej rodiny," dodala.