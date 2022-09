Česko bude voliť už tento víkend: Kampaň, z ktorej vám odpáli dekel, niektorí sa za ňu už aj ospravedlnili!

Galéria fotiek (16) Senátnym a komunálnym voľbám v Česku predchádzala mimoriadne bizarná kampaň.

Zdroj: Facebook/Daniel Zeman, Česká sóda, Svobodní,

PRAHA - To, kto nakoniec zvíťazí v jednotlivých obvodoch v komunálnych a senátnych voľbách u našich západných bratov je nateraz otázne. No isté je, že doterajšia kampaň v uliciach mesta a na internete bola určite tá najbizarnejšia za posledných pár rokov. V Česku sa pritom spomínané voľby rozbiehajú už dnes. Voľby do Senátu sa uskutočnia spoločne s komunálnymi voľbami.