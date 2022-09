V centre Prahy je rušno, ulice zaplnili ľudia: Na Václavskom námestí sa demonštruje proti vláde

PRAHA - V Prahe na Václavskom námestí tisíce ľudí demonštrujú proti vláde. Usporiadatelia zo zoskupenia Česká republika na 1. mieste požadovali demisiu päťkoaličného kabinetu a obrat politického smerovania krajiny. Na začiatku programu to povedal organizátor Jiří Havel. Na akciu dohliadala polícia. Na Twitteri uviedla, že do centra metropoly dorazili podľa jej odhadu k 14:00 desiatky tisíc účastníkov. Prvého zhromaždenia na začiatku septembra sa podľa polície zúčastnilo asi 70-tisíc ľudí. Ďalšiu demonštráciu chcú usporiadať 28. októbra.

"Chceme o 180 stupňov otočiť politický smer v našej krajine. Túto zmenu chceme dosiahnuť nenásilnou cestou," uviedol Havel. Podľa druhého z usporiadateľov Ladislava Vrábela by mala vláda podať demisiu, vypísať by sa mali nové voľby a riadenie krajiny by mali prevziať pronárodní odborníci. Medzi rečníkmi vystúpili dekan Národohospodárskej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Prahe Miroslav Ševčík či bývalý šéf Agrárnej komory Zdeněk Jandejsek. Na pódiu sa objavili poslanec SPD Jaroslav Foldyna, šéfka komunistov Kateřina Konečná či šéfka Trikolory Zuzana Majerová Zahradníková.

Galéria fotiek (3) Demonštranti protestujú proti vláde Petra Fialu na Václavskom námestí v Prahe

Akcia sa začala krátko po 14:00 českou hymnou. Zaspieval ju spevák Tomáš Ortel, pôvodným menom Tomáš Hnídek. Usporiadatelia mali spočiatku drobnejšie technické problémy s prenosom diania z Václavského námestia do ďalších miest. Organizátori sami seba označujú za politicky nezaradených občanov. Svojmu protestu dali podtitul Nenásilná revolúcia. Svoje požiadavky zverejnili už na svojej predchádzajúcej akcii na začiatku septembra. Žiadajú okrem iného uzavretie zmlúv na plyn priamo s Ruskom, vystúpenie z NATO, EÚ, OSN a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), dobrovoľnosť očkovania, "ukončenie plánovaného riedenia národa" ukrajinskými utečencami či potravinovú sebestačnosť.

Demonštranti si so sebou priniesli národné vlajky a transparenty proti vláde. Skandovali "demisia", "hanba" či "zlodeji". Rečníci kritizovali postup vlády pri stropovaní cien energií. Podľa vystupujúcich bude plynu nedostatok a prejaví sa to aj v nedostatku potravín. Sťažovali sa tiež na neslobodu, cenzúru či totalitu. Hovorcovia sa stavali proti vojne a dodávkam zbraní na Ukrajinu. "Ak sa nám ako národu podarí, aby sme otočili politický smer v krajine, tak nebudeme posielať žiadne zbrane," uviedol Vrábel.

Galéria fotiek (3) Demonštranti protestujú proti vláde Petra Fialu na Václavskom námestí v Prahe

Holubicu ako symbol mieru na Václavské námestie priviezla Iva Rosická. Z pódia ju potom vypustila. "Nie sme rusofili, českú zem milujeme, chceme lásku a mier," uviedla Rosická.

Protestujúcich prišla podporiť nemecká europoslankyňa protiimigračnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Christine Andersonová či nemecký poslanec AfD Petr Bystroň. Podľa neho populisti bojujú za ľudí proti globalistom, a to za "rodinu, boha, vlasť a našu slobodu". On aj ďalší vystupujúci sa hlásili k bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.

Usporiadatelia vyzvali poslancov, aby vystúpili zo svojich strán, nechali si mandát a pracovali ako nezávislí "priamo pre český národ". Dianie na Václavskom námestí usporiadatelia prenášali naživo na obrazovky v centre Brna, Plzne, Liberca, Českých Budějovíc, Uherského Hradište, Karvinej, Havířove či Nejdku. Iného usporiadateľa, opozičná SPD, mala demonštrácie proti vláde v Ostrave.