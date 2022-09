Otrasný prípad: Dievča (11) mali druhýkrát znásilniť, opäť ostala tehotná! Rodina je proti interrupcii

Tento prípad sa dostal na titulky po celom svete už v roku 2021: 10 - ročné dievča z Teresiny na severovýchode Brazílie bolo znásilnené a tehotné. Rodina ju prinútila porodiť dieťa. Teraz už 11-ročná je zas tehotná – opäť po znásilnení! Pre brazílsky spravodajský portál G1 to prezradil otec mladého dievčaťa. Rodina je proti potratu.

Otec znásilneného dievčaťa poslal dcéru do domova

Podľa G1 tvrdí, že jeho dcéra nechce prezradiť, kto ju znásilnil. Nebol tam ani žiadny podozrivý. Minulý rok ju vraj znásilnil jej bratranec. Otec dievčaťa nahlásil, že ho medzičasom zavraždili. Pozadie vraždy je však úplne nejasné.

Dôveryhodnosť výpovedí otca je otázna. Po tom, čo jeho dcéra porodila dieťa, bývali všetci traja aj so synom v dome otca. Krátko nato údajne poslal svoju dcéru do domova, pretože dievča má problémy so správaním.

Opatrovatelia v detskom domove odhalili tehotenstvo

Po príchode do domova opatrovatelia nechali dievča vyšetriť a zistili, že je tehotná. Teraz je v jedenástom týždni. Úrad starostlivosti o mládež si myslí, že dievča muselo byť tehotné už v júni. V tom čase žila so svojím otcom.

Opatrovatelia v domove odporučili umelé prerušenie tehotenstva, no zbožná rodina to odmieta.

Začalo sa vyšetrovanie znásilnenia

Tehotné dievča teraz opustilo z detský domov. Mladá mamička teraz žije opäť s otcom. Ako uvádza G1, polícia chce teraz vyšetriť znásilnenie, aby ochránila deti a mladých ľudí. Stále však nie je jasné, či bude vyšetrovaný aj otec dievčatka.