Krásku zo slávneho seriálu 12 rokov prenasleduje PSYCHOPAT: Znásilnenie a smrť sľuboval aj jej 13-ročnej dcére!

Sláva okrem pozitívnych vecí prináša aj tie negatívne! Svoje by o tom vedela hovoriť aj herečka Eva LaRue (55), ktorá je slovenským divákom známa hlavne z krimiseriálu CSI: Miami. Dlhých 12 rokov ju totiž prenasledoval stalker. Ten sa umelkyni a jej rodine vyhrážal znásilnením a zabitím.

V čase, keď sa Eva objavila v spomínanej kriminálke, patrila medzi najpopulárnejšie herečky na svete. Slávu jej okrem hereckého talentu nepochybne zaručila aj jej krása. Tá jej však okrem zaujímavých úloh priniesla aj obrovské trápenie a strach.

Od roku 2007 jej život totiž terorizoval stalker menom James David Rogers. Ten jej do schránky posielal výhražné listy, v ktorých sa podpisoval ako známy filmový vrah Freddy Krueger. V nich tvrdil, že ju zabije a znásilní.

V listoch, ktoré boli adresované herečke, sa postupne začal rovnakým spôsobom vyhrážať aj jej dcére a od roku 2015 ich začal posielať na meno samotnej dcéry. „Som muž, ktorý vás sleduje posledných 7 rokov. Teraz som sa zameral aj na teba," napísal v jednom z listov. „Vyzeráš nádherne. Si pripravená byť matkou mojich detí?" napísal v ďalšom.

V tom čase mala Kaya len 13 dokov. Eva sa vtedy rozhodla, že predá svoj dom v Kalifornii a presťahuje sa aj s dcérou do Talianska. Tam bývala niekoľko mesiacov u jej kamarátky. Následne sa do USA vrátila a kúpila si nový dom. Lenže James si dvojicu našiel aj tam.

Domov po celých 12 rokov museli chodiť rôznymi cestami. V noci spávali so zbraňami vedľa postelí a mali pripravený presný plán, keby sa tento nebezpečný muž dostal do ich domu. Ich trápenie sa skončilo až v roku 2019, kedy polícia zistila identitu páchateľa.

Minulý týždeň padol vo veci rozsudok. James bol odsúdený na 40 mesiacov nepodmienečne. Počas súdu sa herečke niekoľkokrát ospravedlnil za svoje skutky. Eva mu za to síce poďakovala, ale jedným dychom dodala, že traumu, ktorú jej spôsobil, si so svojou dcérou ponesú do konca ich životov. Rovnako vyjadrila obavu, čo sa stane, keď tento muž opustí po uplynutí trestu väzenie...