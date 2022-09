Mimoriadne rokovanie ministrov EÚ: Zhodli sa na TOMTO riešení! Zástupcovia majú pripraviť ďalšie opatrenia

Na zastropovanie cien plynu dovážaného z Ruska, ako navrhovala EK, ale ministri zhodu nenašli. Proti tomuto návrhu sa stavali najmä stredoeurópske krajiny vrátane Českej republiky. Ministri sa na podnet českého predsedníctva zišli v čase, keď kvôli vysokým cenám elektriny ovplyvňovaným aj nestabilitou dodávok ruského plynu hrozia protivládne protesty v mnohých európskych krajinách. Podľa Síkelu sa štáty jednomyseľne zhodli na tom, že je potrebné okamžite pripraviť krízové ​​opatrenia, ktoré by pomohli ohrozeným spotrebiteľom a firmám.

"Diskusia o zásahoch do trhu s energetikou sa tu viedli mesiace a možno roky a dnes sa prvýkrát veľká časť členských štátov zhodla na tom, aké tie zásahy chce a akým spôsobom," povedal českým novinárom Síkela. Komisia by v budúcom týždni mala pripraviť podrobnosti plánu, podľa ktorého budú firmy vyrábajúce elektrinu z lacnejších zdrojov ako z plynu prispievať ohrozeným domácnostiam a firmám častí svojich nebývalo vysokých ziskov na hradenie účtov za energie. Solidárny príspevok by sa mal týkať aj výrobcov fosílnych palív.

Ministri sa zhodli aj na možnosti zaviesť strop na ceny plynu, podľa Síkelu ale zatiaľ nie je jasné, akej časti trhu by sa toto opatrenie týkalo a ako presne bude nastavené. "Musíme byť opatrní, aby sme neohrozili zabezpečenie našich dodávok," uviedla po rokovaní komisárka pre energetiku Kadri Simsonová s odkazom na nové kontrakty na nákup skvapalneného zemného plynu, ktoré by obmedzenie cien mohlo prekaziť.

Zámerom komisie bolo zastropovať iba ceny plynu mieriaceho do EÚ z Ruska. Podľa Síkelu však tento plán nezískal podporu veľkého množstva štátov, pretože pri obmedzení dodávok nehrá ruský plyn už takú veľkú úlohu pri tvorbe cien energií. Zvlášť stredoeurópske krajiny vrátane Nemecka, Maďarska či Česka mali obavy z toho, že by Moskva mohla v prípade obmedzenia ceny plyn vypnúť úplne.

Ďalším z krokov, ktorý získal podporu ministrov, bolo udeľovanie záruk na zálohy, ktoré musia energetické firmy skladať pri ponuke dlhodobých zmlúv o predaji elektriny. Podľa Síkelu je reálne, že toto opatrenie rozhýba trh s elektrinou a zníži jej ceny. K tomu by mal prispieť aj plán povinných úspor elektriny v najvyťaženejších hodinách, ktorý by mal znížiť podiel drahého plynu na jej výrobe. České predsedníctvo je podľa ministra pripravené zvolať ešte v septembri ďalšie mimoriadne ministerské stretnutie na debatu o podrobných návrhoch, ktoré Európska komisia predloží budúci týždeň.

Výsledok schôdzky ministrov energetiky je úspechom českého predsedníctva

Výsledok dnešného rokovania ministrov pre energetiku krajín Európskej únie je úspechom českého predsedníctva, povedal dnes v Mikulove ČTK premiér Petr Fiala (ODS). Ide podľa neho o veľký posun. Ministri sa zhodli na tom, že chcú využiť nečakané zisky výrobcov energie z lacnejších zdrojov na pomoc spotrebiteľom, nedohodli sa ale na zastropovaní ceny plynu z Ruska. Podľa prvého podpredsedu ÁNO a bývalého ministra priemyslu a obchodu Karla Havlíčka sa ministri naopak nedohodli na ničom. Oddelenie plynu od elektriny neprešlo, čím sa podľa neho neumožní zníženie cien energií.

Ide o veľký posun

"Ide o veľký posun a úspech českého predsedníctva. Komisia má pripravovať riešenie na zastropovanie plynu, ktorý slúži na výrobu elektrickej energie. Nepresadzovali sme zastropovanie cien ruského plynu," povedal ČTK Fiala. Dodal, že práve to je opatrenie, ktoré by malo znížiť cenu energie. "Potom je tu ešte zníženie ceny elektrickej energie z neplynových zdrojov ak zníženiu cien by malo prispieť aj zníženie záruk, teda aby sa rozhýbal trh s energiami. Som presvedčený o tom, že to sú opatrenia správne a dnešné rokovania považujem za úspech," dodal premiér.

"Česká vláda na začiatku budúceho týždňa na toto rokovanie nadviaže a predstaví návrh českého riešenia, ktoré povedie k zastropovaniu cien energií," doplnil Fiala v ďalšom vyjadrení pre ČTK. Kabinet Spolu a Pirátov sa STAN zasadne v pondelok o 17.00 h. "Je to podľa očakávania. Nedohodli sa na ničom. Oddelenie plynu od elektriny neprešlo, čím sa neumožní zníženie cien energií," povedal Havlíček. Variant zníženia ziskov výrobcov a následnej saturácie sociálne slabších podľa neho nie je nič nové. "Toto rieši Slovensko už od februára. Nemecko si podľa očakávania presadilo svoj model, ktorý vyhovuje zeleným ambíciám a riešeniam na národnej úrovni. Tam sme ale zaspali," dodal Havlíček.

Názory analytikov na dnešnú dohodu ministrov energetiky EÚ sú rôzne

Názory analytikov na dnešnú dohodu ministrov energetiky Európskej únie sa rôznia. Podľa niektorých ide o správny krok, podľa iných ide o neakcieschopnosť EÚ a neposunutie rokovaní. Zhodli sa ale na tom, že dobrým rozhodnutím je nestanovenie maximálnej ceny za plyn. Analytici to dnes povedali ČTK. Štáty Európskej únie navrhujú využiť nečakané zisky výrobcov energie z lacnejších zdrojov na pomoc spotrebiteľom. Po mimoriadnom rokovaní ministrov EÚ zodpovedných za energetiku to oznámil český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela, ktorý zasadnutie viedol.

Zástupcovia vlád Európsku komisiu (EK) poverili aj prípravou ďalších opatrení, vrátane celoúnijných úspor energie či stanovenia stropu cien plynu. Na zastropovanie cien plynu dovážaného z Ruska, ako navrhovala EK, ale ministri zhodu nenašli. Proti tomuto návrhu sa stavali najmä stredoeurópske krajiny vrátane Českej republiky.

"Využiť takto získané prostriedky je samozrejme správne. Nepraktický je bohužiaľ prípadný časový nesúlad - príjmy z takej dane prídu najskôr v marci 2023 a ako vidíme na príklade Talianska, inkaso môže byť oveľa nižšie. Dotknutí potrebujú pomoc hneď," povedal ČTK analytik portálu Capita .com Radim Dohnal.

Dohnal súhlasí s tým, že sa nestanovil strop cien plynu. "To by totiž v súčasnej dobe vlastne znamenalo zákaz dovozu plynu z Ruska a možno aj z ďalších krajín, a navyše možné povolenia na dovoz do spriatelených krajín Srbsko, Maďarsko. Toto by mierilo viac mimo terč, či späť na stlce," uviedol Dohnal. Jediným správnym riešením je podľa neho cenový strop na cenu elektrinu na celom území EÚ. Každé opatrenie je ale podľa neho potrebné doplniť požiadavkou, nariadením či odporúčaním na znižovanie spotreby a úspory elektriny a plynu.

Schôdzka ministrov energetiky EÚ dnes riešenie energetickej krízy príliš dopredu neposunula podľa analytika XTB Jiřího Tylečka. "Ministri sa síce zhodli na potrebe zastropovania ziskov energetických firiem, ktoré produkujú elektrinu inými ako plynovými zdrojmi, ale nezdá sa, že by išlo o jednotné celoeurópske riešenie. Schválenie konkrétnych koordinovaných úsporných opatrení sme sa tiež nedočkali. Opäť sme svedkami skôr neakcieschopnosti EÚ než jasných, rýchlych a cielených opatrení," uviedol Tyleček. Aj on ale kvituje to, že neprešiel návrh na určenie maximálnej ceny plynu z Ruska, pretože by tento krok mohol ďalej znížiť tok plynu do Európy mimo plynovodu Nord Stream 1.