Európa zúfalo potrebuje šetriaci plán pre najbližšie obdobie: Unikol nový dokument, cenový strop je ohrozený

PRAHA - Hľadanie spoločného riešenia na šetrenie s energiami a ich ceny sa líši na úrovni EÚ a na úrovni jednotlivých štátov. Nie všetci majú totiž rovnaký pohľad na to, ako by to malo vyzerať počas nasledujúcich mesiacov a Česká republika nie je výnimkou. Tá už dokonca pripravuje plán B.

Viac o tom hovorí portál Echo24.cz, podľa ktorého už v Česku vznikla verzia "národného" plánu, ako zraziť ceny energií nadol. Ten počíta s variantom, že dokonca k žiadnej zhode na úrovni EÚ v tomto týždni nedôjde.

Svoje zrejme urobili aj demonštrácie

Takrmer 70-tisícové hromady ľudí cez víkend rovnako pre tieto problémy zaplnili Václavské námestie v Prahe a dá sa predpokladať, že aj tie prinútili premiéra Petra Fialu konať. Na piatok zvolal minister priemyslu a obchodu (hospodárstva) Jozef Síkela zo STAN-u mimoriadnu európsku radu pre energetiku, ktorá má nájsť spoločné riešenie energetickej krízy na európskej úrovni. Veľké názorové zhody však nenachádzajú.

Galéria fotiek (2) Protest v Prahe.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Aj vlk sýty, aj koza celá

Minister spravodlivosti Pavel Blažek z ODS už v piatok predložil premiéru návrh, podľa ktorého by Česko malo obmedziť marže predajcom a distribútorom energií na prijateľnej úrovni, na ktorej by stále vedeli mať zisk. To by znamenalo aj to, že vysoké ceny za energie by nedopadali na ľud. "Cieľom návrhu je obmedzenie marží tak, aby výrobcovia aj distribútori energií nestratili podnikateľskú motiváciu a pritom ceny energií neruinovali podnikateľov a obyvateľstvo. A aby išlo o riešenie legálne podľa českého i európskeho práva. Oprávnené nároky na náhrady škôd (ušlý zisk a podobne) by nemali vznikať a štát by nemusel donekonečna zvyšovať dotačnú a podobnú finančne náročnú politiku,“ uviedol pre denník Echo24 minister Blažek.

Ešte niekoľko dní potrvá, kým Európska komisia dospie k výslednému návrhu, to bude 14. septembra. Predsedníčka Ursula Von der Leyenová však hovorí o cenovom zastropovaní, čo nie je veľmi v konsenze s tým, čo sa píše v dokumente.

V dokumente nesúhlasia so zastropovaním

Ten totiž odmieta zastavenie trhu, strop cien pre všetkých výrobcov, španielsky model, grécky návrh, reguláciu trhu s emisnými kvótami a nútenú reguláciu cien koncovým zákazníkom. Len pre ukážku príkladov Taliansko zaviedlo daň z neočakávaných ziskov a v Španielsku sa zase osvedčilo opatrenie, ktoré oddeľuje ceny elektriny vyrobenej z plynu od prúdu vyrobeného z ostatných zdrojov.