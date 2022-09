Cirkus na palube: VIDEO Personál musel krotiť opitú ženu! Z lietadla ju prišli vytiahnuť POLICAJTI

ALICENTE - Počas letu zo Španielska do Škótska spôsobila rozruch na palube lietadla spoločnosti Ryanair neznáma pasažierka. Na jej vyčíňanie sa teraz môžu pozerať diváci z celého sveta, pretože celý incident nakrútil na video jeden z cestujúcich a spracoval ho do TikTok, ktoré má v súčasnosti viac ako 104 000 pozretí. Diváci sú zo záberov znechutení a apelujú na zákaz podávania alkoholu na palube lietadla.

Vo štvrtok 1. septembra sa stali pasažieri letu z Alicante do Aberdeenu svedkami nechutného incidentu, ku ktorému došlo priamo na palube lietadla. Vďaka TikTok sa šíri po internete rýchlosťou blesku a diváci z celého sveta majú možnosť sledovať, ako neznáma žena napadla svojho partnera a vulgárne nadávala personálu, píše DailyStar.

Osoba, ktorá klip nakrútila, tvrdí, že pasažierka bola opitá a zamestnanci aerolínií sa museli počas letu o ňu „starať“ kým nepristáli a neodovzdali ju polícii. „Bola paralytická, len kričala a nadávala od chvíle, ako nastúpila,“ hovorí jeden z očitých svedkov a dopĺňa, že terčom nadávok bol ženin partner. „Vzlietli sme a ona bola stále hlučná, potom k nej prišla nejaká žena a požiadala ju, aby bola ticho, pretože v lietadle sú deti," uviedla.

Opitá pasažierka jej povedala, že ju pošle do nemocnice. Personál ju neskôr presunul dopredu, aby bol konečne pokoj. Stále sa však pokúšala vrátiť na svoje miesto a po zvyšok letu musela na ňu dávať posádka pozor. V jednej chvíli vytiahla cigaretu a ja som si myslela, že si ju chce zapáliť, ale našťastie si ju dala za ucho. Stále kričala, nadávala a nepočúvala.

Personál neskôr informoval policajtov. Prišli do lietadla hneď po našom pristátí a vytiahli ju von. Bola jednoducho odporná.“ Divákov správanie ženy pobúrilo a mnohí apelovali na zákaz predaja alkoholu. „Mali by ste zakázať chľast na palube, lebo toto sa teraz deje príliš často,“ napísal jeden z nich. „Je čas zakázať alkohol v lietadle, je to nebezpečné pre všetkých,“ súhlasil iný. Ďalší sa domnieva, že žena by sa už nikdy nemala dostať na palubu žiadneho lietadla.