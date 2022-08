Nová ŠTÚDIA: Vedci prišli na to, čo stojí za rýchlym šírením omikronu! TOTO bude kľúčové pri prekonaní pandémie

LOS ANGELES - Nová štúdia o omikrone potvrdilo to, o čom sme už mnohí rozmýšľali dlho. Mnohí sa mohli nakaziť omikronom a prekonať ho bez toho, aby o tom vedeli. Práve tento fakt prispel k rýchlemu šíreniu tohto variantu a jeho subvariantov, v dôsledku čoho sme boli svedkami tzv. letnej vlny.

Otázka v štúdii znela, koľko jednotlivcov, ktorí sa nedávno nakazili variantom omikron, vedelo o svojom infekčnom stave. Výsledok bolo, že väčšina ľudí pravdepodobne infikovaných variantom omikronu o tom, že sa nakazila, vôbec netušila.

Archívne VIDEO Lengvarský: Priemerný nárast mzdy je priebežne 256 eur, čím sa priemerný plat lekára dostane na 4000 eur

Vedci skúmali príčiny rýchleho šírenia omikronu

Práve to pravdepodobne zohralo úlohu pri rýchlom šírení tohto variantu. Ukazuje to najnovšia štúdia zverejnená na JAMA Network Open. Pracovali na nej výskumníci zo Cedars-Sinai, neziskovej zdravotníckej organizácie so sídlom v Los Angeles, ktorí skúmali infekčný stav jednotlivcov počas nárastu omikronu v USA.

Galéria fotiek (4) Zdroj: JAMA Netw Open

Omikron prvýkrát vo svete detegovali v novembri minulého roka a rýchlo sa stal dominantným naprieč všetkými krajinami. Neskôr sa objavili aj ďalšie subvarianty, ktoré časom pôvodný variant prevážili. V dôsledku rýchleho šírenia menej závažnej formy koronavírusu sme zažili aj na Slovensku letnú vlnu. Bežné príznaky sú zvyčajne menej závažné ako pri predchádzajúcich variantoch a podľa vedcov zahŕňajú kašeľ, bolesť hlavy, únavu, bolesť hrdla a nádchu.

Tisíce vzoriek, väčšina o nákaze nevedela

V štúdii analyzovali 2479 krvných vzoriek od dospelých zamestnancov a pacientov medicínskeho centra Cedars-Sinai približne v čase nárastu omikronu v Spojených štátoch. Vedci zistili, že z 210 ľudí, ktorí sa pravdepodobne nakazili omikronom (na základe protilátok v krvi) až 56 % percent nevedelo, že majú vírus. Zistili tiež, že iba 10 % z tých, ktorí o tom nevedeli, uviedlo, že majú nejaké príznaky súvisiace s bežnou nádchou alebo iným typom infekcie.

Galéria fotiek (4) Zdroj: JAMA Netw Open

"Viac ako jeden z dvoch ľudí, ktorí boli infikovaní omikronom, nevedel, že ho má," povedala doktorka Susan Chengová, zodpovedajúca autorka štúdie. Predchádzajúce štúdie odhadovali, že najmenej 25 % a možno až 80 % ľudí infikovaných koronavírusom nemusia pociťovať príznaky. "Dúfame, že si ľudia prečítajú tieto zistenia a pomyslia si: 'Práve som bol na zhromaždení, kde bol niekto pozitívne testovaný' alebo 'Len som sa začal cítiť trochu zvláštne, asi z počasia. Možno by som si mal urobiť rýchly test," povedala doktorka Susan Chengová, jedna z autoriek štúdie.

Študia priniesla ďalší dôkaz, musíme pochopiť naše vlastné riziká

"Čím lepšie pochopíme naše vlastné riziká, tým lepšie budeme chrániť zdravie verejnosti, ako aj seba," povedala Chengová, ktorá riadi Inštitút pre výskum zdravého starnutia na oddelení kardiológie v Cedars-Sinai's Smidt Heart inštitúte. Nedostatočná informovanosť môže byť podľa štúdie hlavným faktorom rýchleho prenosu vírusu medzi jednotlivcami.

Galéria fotiek (4) Zdroj: JAMA Netw Open

Kľúčová bude informovanosť

"Naše zistenia štúdie pridávajú dôkaz, že nediagnostikované infekcie môžu zvýšiť prenos vírusu," povedala doktorka Sandy Y. Joung, prvá autorka štúdie, ktorá pôsobí ako výskumníčka v Cedars-Sinai. "Nízka úroveň informovanosti o infekcii pravdepodobne prispela k rýchlemu šíreniu omikronu," povedal Young. "Informovanosť bude kľúčom k tomu, aby sme mohli prekonať túto pandémiu," uviedla Chengová.

Hoci informovanosť medzi zamestnancami v zdravotníctve bola o niečo vyššia, podľa vedcov zostala celkovo nízka. Výskumníci tvrdia, že sú potrebné ďalšie štúdie, ktoré budú zahŕňať väčší počet ľudí z rôznych etník a komunít. "Aby sme zistili, aké špecifické faktory sú spojené s nedostatočným povedomím o infekcii," uvádza sa v tlačovej správe k štúdii.