Ženy v Škótsku zúria: Za menštruačného "ombudsmana" vymenovali muža

Nová platená funkcia vytvorená štátom sa v originále nazýva „period dignity officer“. V slovenčine to znie dosť neobratne „koordinátor pre dôstojnosť počas menštruácie“. Je jasné, že väčšina aktivistiek predpokladala, že takúto pre ženy špecifickú funkciu bude zastávať žena. Na počudovanie ako prvý bol do tejto funkcie menovaný muž. Jason Grant bude mať na starosti región Tyside. Jeho ročný plat by podľa BBC mal byť 36 126 libier (takmer 43-tisíc eur).

Nie je známe, či má s menštruáciou nejakú osobnú skúsenosť. Podľa životopisu v minulosti pracoval ako account manager či osobný tréner. Preto sú ženské aktivistky pobúrené. Komentátorka denníka The Scotsman a aktivistka za práva žien Susan Dalgetyová napísala: „Vôbec nechápem, ako niekoho mohlo napadnúť vymenovať do tejto funkcie chlapa.“

Objavili sa aj tvrdšie vyjadrenia. Napríklad Martina Navrátilová si nebrala servítky pred ústa: „Toto je úplná pi*****a. Vari sme niekedy chlapom radili, ako sa holiť, ako sa majú starať o svoju prostatu alebo niečo také?!? Je to absurdné,“ citovala slávnu tenistku Sky News.

Aj niektorí muži – politici uznávajú, že táto funkcia je vhodnejšia pre ženu. Ian Blackford z vládnucej Škótskej národnej strany k tomu povedal: „Je to zákon, na ktorý by sme mali byť hrdí všetci. Ale vo finále si myslím, že na tieto posty by mali byť prioritne menované ženy.“

Lenže vláda nemá s výberom osoby na tento post nemá veľa spoločného. To podľa pracovnej skupiny zloženej z predstaviteľov miestnych úradov a univerzít bol na túto pozíciu najvhodnejší Jason Grant.

Zákon o bezplatnom prístupe k menštruačným potrebám vstúpil v platnosť v pondelok. Schválený bol škótskym parlamentom v novembri roku 2020.