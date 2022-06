Nechutné praktiky ruskej polície voči ženám: Totálne poníženie vo väzení, donaha a robte drepy!

Ženy vo veku 18 až 30 rokov boli zadržané na proteste proti vojne na Ukrajine, ktorú rozpútal Vladimír Putin. Následne boli vystavené obrovskému poníženiu, keď sa museli vyzliecť priamo pred policajtkami, informuje Daily Mail. V niektorých prípadoch ale boli dvere ciel otvorené a nahé telá videli aj okolo prechádzajúci muži. Všetky miestnosti boli vybavené kamerovým systémom, takže údajné zneužívanie bolo naň zaznamenané.

V rovnakom čase bolo zadržaných aj niekoľko mužov, no tí sa vyzliecť nemuseli. "Som pobúrená, že každú z nich prehľadali takýmto ponižujúcim spôsobom. Porušili naše zákony," sťažovala sa právnička Olimpiada Usanová, ktorá bude na súde obhajovať všetky zadržané ženy. "Päťkrát ich prehľadali spôsobom, že sa museli vyzliecť a posadiť sa do drepu. Vo všetkých prípadoch stáli nad nimi príslušníčky záchytného strediska,". Druhá ponižujúca prehliadka prišla o niekoľko hodín neskôr v celách predbežného zadržania. Ženy boli nútené vyzliecť si šaty aj spodnú bielizeň a ukázať holé prsia. To všetko sa odohralo pod drobnohľadom kamerového systému.

"Obávam sa, že policajtky nezatvorili dvere. V niektorých prípadoch číhali za dverami muži a všetko sledovali. Okrem toho sa domnievam, že dôstojníci sledovali aj zábery z prehliadok cez bezpečnostné kamery. Zadržaných mužov len prehľadali, to bolo všetko," ozrejmila Usanová. Na druhý deň sa podľa nej opäť museli všetky zadržané vyzliecť donaha. Škandál v Nižnom Novgorode sa mal odohrať ešte v marci, no na povrch vyšiel až teraz. Poškodené podnikli právne kroky proti ich údajnému zneužívaniu, na čo upozornila Lýdia Kuzmenková v cherta.media.

Spoveď poškodených

Študentka Ekaterina Devyatkinová (18) je jednou z niekoľkých obetí, ktoré súhlasili s tým, že pred súdnym pojednávaním odhalia svoju identitu. Tvrdila, že len počúvala, ako niekto v blízkosti protestu hrá na hudobný nástroj. V momente však prišli policajti a natlačili ju s ostatnými do policajného auta. "Prehľadávali nás veľmi pomaly, arogantne a s posmechom. Jedna z policajtiek mi prikázala, aby som sa vyzliekla. Hneď sa mi to zdalo zvláštne. Najprv to malo byť len do spodnej bielizne, ale ona chcela, aby som pokračovala. Povedala som, že mám menštruáciu, no ju to neodradilo. Len mi na to odpovedala, že aj ona je žena, že to chápe a mám pokračovať," povedala. Následne mala Ekaterina urobiť päť drepov a potom sa obliecť. V cele, kde bola s ostatnými dievčatami, nebol toaletný papier ani kôš na odpadky. "Príšerne to tam smrdelo, bola tam zima a všetky sme tam ochoreli," spomína.

Ďalšími zadržanými, ktoré zverejnili svoje mená, boli Zemfira Suleimanová (25), Taisiya Kudelkinová (24) a Natalya Nevarová (30). Irina M. (26) ani Jevgenija (22) nechceli zverejniť svoje priezvisko. Všetky uvíedli, že predtým, ako sa mali vyzliecť, ich oslovovali "zajačik" a "mačiatko".

Tvrdý ruský režim

Zákony v Rusku v podstate zakazujú protesty proti Putinovej krvavej vojne na Ukrajine. Ženy boli okrem poníženia nútené zaplatiť pokutu v prepočte okolo 250 eur za údajnú účasť na zakázanom protivojnovom zhromaždení. "Zdá sa mi, že tá kontrola nebola robená z osobnej vôle polície, ale pod dohľadom vedenia. Príkaz bol nariadený len konkrétne pre týchto dvadsať žien. Niektoré potrebovali odbornú pomoc po tom, čím si prešli," doplnila právnička. Na ministerstvo vnútra v Nižnom Novgorode bola podaná žaloba, v ktorej poškodené požadujú náhradu za poníženie a morálnu ujmu v dôsledku porušenia ľudských práv a slobôd. Za každú ženu požaduje Usanová odškodné v prepočte takmer 2000 eur.