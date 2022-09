Zatiaľ jediný kandidát na ombudsmana je Török: Návrhy treba podať do 30.9.

BRATISLAVA - Zatiaľ jediným kandidátom na verejného ochrancu práv je Marián Török. Uviedol to podpredseda parlamentného ľudskoprávneho výboru Peter Pollák (OĽANO). Na podávanie návrhov je čas ešte dva týždne, treba ich predložiť do 30. septembra. Pod návrh sa musí podpísať minimálne 15 poslancov Národnej rady (NR) SR.

Töröka nominovala SaS, v minulosti viedol Kanceláriu verejného ochrancu práv. Poslankyňa Za ľudí Jana Žitňanská ešte v auguste avizovala, že chce presadzovať právnika a advokáta Maroša Matiaška. Pollák už dávnejšie hovoril, že do funkcie by chcel nominovať Pavla Žilinčíka. Pokiaľ bude Žilinčík súhlasiť a návrh odobria aj kolegovia z klubu OĽANO, chcel by ho navrhnúť. Pollák uviedol, že na minulých zasadnutiach poslaneckého klubu OĽANO sa o voľbe ombudsmana nerozprávali. Bolo by podľa neho dobré, ak by sa zostávajúci členovia koalície dohodli na jednom mene. Zároveň si vie predstaviť aj dohodu koalície a SaS na spoločnom kandidátovi, či už na Törökovi alebo inom mene.

Poslanci za Sme rodina zatiaľ nenominovali žiadneho kandidáta. Šéf poslaneckého klubu Peter Pčolinský ozrejmil, že ešte zvažujú, či niekoho navrhnú. Sme rodina by chcela na tomto poste konzervatívneho zástupcu. Funkcia ombudsmana nie je obsadená, odkedy sa Márii Patakyovej ešte 29. marca skončilo funkčné obdobie. Prvý termín na podávanie návrhov pôvodne určili na 25. februára, odvtedy sa presúva. Pokiaľ sa termín opäť neposunie, poslanci by mali voliť ombudsmana na októbrovej schôdzi. Parlament ho volí na päť rokov.

Poslanci za SaS zároveň podali do NR SR novelizáciu ústavy, podľa ktorej by verejný ochranca práv mohol zostať vo funkcii až do zvolenia nového ombudsmana. Pollák si vie predstaviť podporu tohto návrhu. Kancelária verejného ochrancu práv upozornila, že jej na stole pribúdajú podnety, ktoré čakajú na zhodnotenie novým ombudsmanom. Aktuálne eviduje približne 460 nevybavených podnetov. Za august ich pribudlo 79.