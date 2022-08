Taiwan reagoval na opakované hrozby Číny vojenským cvičením: Spor o systém protivzdušnej obrany z USA

Peking rozhnevala minulotýždňová návšteva predsedníčky Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiovej na Taiwane, po ktorej spustil rozsiahle vzdušné a námorné cvičenia v okolí ostrova, ktoré ešte zvýšili napätie v Taiwanskom prielive. Taiwan obvinil Čínu, že využíva Pelosiovej cestu ako zámienku na manévre, ktoré by jej umožnili nacvičovať inváziu. Hovorca taiwanského 8. armádneho zboru pre AFP povedal, že cvičenie za účasti stoviek vojakov sa konalo vo štvrtok ráno na juhu Taiwanu a trvalo asi hodinu.

Príprava na vojnu

Podobný nácvik v rovnakej oblasti organizovala taiwanská armáda aj v utorok. Zdôraznila však, že boli naplánované vopred a nie sú reakciou na čínske manévre. Čínska armáda v stredu naznačila, že jej cvičenia okolo Taiwanu sa skončili po "úspešnom ukončení rôznych úloh" v Taiwanskom prielive. Doplnila však, že bude pokračovať v hliadkovaní v tamojších vodách, ako aj pokračovať vo výcviku a príprave na vojnu.

Spor o systém protivzdušnej obrany z USA komplikuje vzťahy medzi Čínou a Soulom

Čína a Južná Kórea sa vo štvrtok dostali do sporu pre americký systém protivzdušnej obrany THAAD. Ohrozuje to úsilie novej juhokórejskej vlády vyriešiť dlhodobo napäté vzťahy v oblasti bezpečnosti medzi oboma krajinami. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry Reuters. Južná Kórea začala systém THAAD rozmiestňovať na svojom území v roku 2016, čo zhoršilo vzťahy s Pekingom, pripomína Reuters. Peking reagoval obmedzením vzájomného obchodu a kultúrnej výmeny. Čína tvrdí, že výkonný radar systému THAAD by mohol zasahovať do jej vzdušného priestoru. Preto požiadala, aby Južná Kórea už ďalšie systémy THAAD na svojom území nerozmiestňovala a obmedzila využívanie už existujúcich.

Juhokórejská prezidentská kancelária vo štvrtok oznámila, že existujúce radary sú súčasťou obrany krajiny. Juhokórejský prezident Jun Sok-jol plánoval zrušiť zámer predchádzajúcej vlády, podľa ktorého sa ďalšie systémy THAAD už nemali rozmiestňovať, Južná Kórea sa už nemala zapájať do programu globálnej raketovej obrany pod vedením USA ani do vojenskej aliancie s Japonskom. Jun Sok-jol do úradu nastúpil v máji a počas predvolebnej kampane sľuboval nákup ďalšej batérie THAAD. Jeho vláda sa teraz usiluje o "normalizáciu" prevádzky už rozmiestnených systémov, ktoré vlastnia a prevádzkujú USA.