Maďarská panika na pumpách: Ekonóm vysvetľuje, ako k nej došlo, zastropovanie cien musí čím skôr prestať!

PRAHA/BUDAPEŠŤ/BRATISLAVA - To, čo sa momentálne deje na niektorých maďarských čerpacích staniciach, je vyslovene panika. Nebolo to pritom tak dávno, čo vláda Viktora Orbána vo víťazoslavne ohlasovala zastropovanie cien na pohonné hmoty, čo ocenili skôr voliči a spotrebitelia. Tí, čo to však neocenili a skritizovali, boli predajcovia, majitelia benzínových púmp či rafinérie v Maďarsku. Pohonných hmôt v krajine je totiž veľmi málo, a viaceré čerpacie stanice dokonca tento krok vlády Viktora Orbána neprežili a museli prevádzky zavrieť. Maďarskí zákazníci dokonca chodia tankovať aj za drahšie, a to k nám!

Dôvod je prostý - zastropovanie cien vládou Orbána

Na tieto a ďalšie témy sme sa pýtali českého ekonóma z Trinity Bank Lukáša Kovandu. Ten hneď v úvode vysvetlil, ako celá panika na čerpačkách vznikla. Môže za to Orbán. "Maďarská vláda od vlaňajšieho novembra zastropila ceny pohonných hmôt na čerpacích staniciach v krajine. V Maďarsku sa tak tankuje v priemere najlacnejší benzín zo všetkých krajín EÚ. Nafta je tam druhá najlacnejšia v EÚ, po Malte. V tomto dôsledku však vodiči neobmedzujú svoje nákupy pohonných hmôt. Naopak, jazdia ešte viac. Takže spotreba pohonných hmôt v Maďarsku za posledný rok citeľne narástla. Ceny sú jednoducho lákavo lacné. Lenže práve nízka cena odrádza zahraničných dodávateľov pohonných hmôt, ako je Shell alebo OMV, aby do Maďarska svoje palivá dovážali," vysvetľuje ekonomický kolaps pri pohonných hmotách v Maďarsku Kovanda.

Výsledok? Na pumpách sú rady

Už počas tohto týždňa sa začali na sociálnych sieťach a vo viacerých maďarských médiách objavovať rozsiahle rady pred benzínovými pumpami, čo je jednoznačný dôsledok politiky Viktora Orbána, ktorý už vyše roka razí ideu zastropovania cien v snahe cenovo uspokojiť zákazníka na úkor výrobcov.

Maďarov nepodržia ani Rusi, keďže tí útočia na infraštruktúru na Ukrajine, kde je aj ropovod Družba

Kovanda následne predniesol tú istú otázku, ktorú sa v súčasnosti pýtajú aj dovozcovia pri Maďarsku: "Prečo by ich (pohonné hmoty, pozn. red.) mali dovážať do Maďarska, keď ich tam musia predávať "pod cenou", teda lacnejšie, než keď ich dodajú do inej krajiny?". "Takže pohonných hmôt z dovozu ubúda. To by ešte nemusel byť fatálny problém, ak by si Maďari vyrábali dosť pohonných hmôt sami. Lenže tak to nie je. Prakticky jediná rafinéria v krajine doteraz pre technické problémy a nutné údržbárske odstávky dlho nefungovala naplno. Tým sa zásobovanie palivami skomplikovalo. Situáciu navyše komplikuje to, že v poslednom čase občas dochádza k výpadkom dodávok ruskej ropy ropovodom Družba. Rusi totiž na Ukrajine útočia na energetickú infraštruktúru, aby Ukrajincom pripravili krutú zimu bez tepla a elektriny. V rámci týchto útokov došlo už k poškodeniu zariadení potrebných na prevádzku tohto ropovodu," upozorňuje Kovanda.

Na čerpacích staniciach v Maďarsku sa už preto objavujú aj oznamy o obmedzenom tankovaní do 2 litrov na zákazníka.

Jednoduchá sumarizácia stavu v Maďarsku

Podľa Kovandu sa Maďari museli prechodne zaobísť bez dodávok ruskej ropy potrubím Družba. "Zrátané a podčiarknuté, Maďari nemajú toľko ropy, koľko by chceli. Nemajú toľko kapacity na jej spracovanie a výrobu pohonných hmôt, koľko by chceli. A nemajú ani toľko pohonných hmôt z dovozu, koľko by chceli, aby si ich prostredníctvom vynahradili výpadky v dodávkach ruskej ropy a zníženú rafinačnú kapacitu ich jedinej rafinérie. Takúto situáciu ekonómovia súhrnne označujú ako nedostatočnú ponuku. Reakciou na nedostatočnú ponuku je za normálnej situácie zvýšenie ceny. Vyššia cena by prilákala viac pohonných hmôt z dovozu. Lenže pri zastropovaní ceny k tomuto efektu nedochádza. Zároveň by vyššia cena obmedzila zhánku a dopyt po pohonných hmotách zo strany Maďarov. Ani k tomu ale nedochádza," diagnostikuje ekonomický stav v krajine Kovanda.

Jediné riešenie na stole je zrušiť alebo obmedziť zastropovanie cien benzínu

Výsledkom je tak nutne nedostatok pohonných hmôt. Stovky čerpacích staníc v Maďarsku sú bez dostatočného zásobenia palivami. Aj preto podľa Kovandu musia maďarskí motoristi v rastúcej miere vyrážať tankovať napríklad práve na Slovensko, a to aj napriek tomu, že to tam budú mať drahšie. "Lepší je totiž drahší benzín ako žiadny. Jediné zmysluplné riešenie je teraz zrušenie zastropovania. Situácia je totiž v krajine kritická a samotný MOL upozorňuje, že aj keď spomínaná jediná rafinéria v krajine pôjde naplno, rovnako bude treba citeľne navýšiť dovoz palív zo zahraničia – to však je možné len pri zrušení alebo výraznom obmedzení zastropovania," vracia sa k riešeniu Kovanda.

Mrazivá podoba s ekonomickým správaním krajín za socializmu

K podobnému názoru sa pridal aj Martin Vlachynský z inštitútu INESS. "Trhová cena reflektuje vzácnosť tovaru. Úradné zastropovanie ceny nezmení nič na fakte, že sa zmenili svetové ceny ropy a ropných výrobkov. No donúti predajcov dotovať predaj buď do kríža (teda zvýšením cien iných tovarov, ako je to v Maďarsku v prípade predaja potravín), alebo zo svojho kapitálu až do momentu, keď to už viac nedokážu. To je práve prípad palív v Maďarsku. Ak strop nebude zrušený, nebudú palivá. A situácia sa bude zhoršovať postupom času, pretože takéto ceny zároveň znamenajú veľký výpadok investícií do výroby. Takto fungovala väčšina ekonomiky v socialistických krajinách. Ceny boli regulované na netrhovú úroveň, výsledkom čoho boli veľké nedostatky mnohých tovarov a extrémne kapitálové zaostávanie," vysvetľuje aktuálny stav Vlachynský.