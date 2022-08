Donald Trump pobúril slovami o Ukrajine: Mala sa vzdať Krymu, Putina vychválil do nebies

WASHINGTON - Donald Trump naznačil, že Ukrajina by mala v minulosti uzavrieť dohodu s prezidentom Vladimirom Putinom, aby zabránila Rusku v pokračovaní invázie do krajiny. Počas vystúpenia v podcaste The Clay Travis & Buck Sexton Show bývalý prezident naznačil, že Ukrajina sa mohla vzdať Krymu, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko, alebo súhlasiť s nevstúpením do NATO.

Vyjadrenia prišli po tom, čo bol Trump požiadaný o názor na fotenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho manželky Oleny pre magazín Vogue, ktoré sa dostalo pod drobnohľad, keďže sa odohralo v čase, keď bola krajina vo vojne.

"Pravdepodobne to nie je tá najlepšia vec," povedal americký exprezident podľa magazínu Newsweek a pridal svoj často opakovaný postoj, že ruská invázia by sa nikdy nebola stala, keby bol stále prezidentom. "On (Putin) by to so mnou neurobil. Neurobil by to. Minimálne sa mali dohodnúť."

Galéria fotiek (4) Zdroj: koláž Topky.sk - SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP, SITA/Evgeny Biyatov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

"Mohli sa vzdať Krymu. Mohli niečo urobiť s NATO, 'dobre, nevstúpime do NATO' a mali by ste krajinu, pretože verím, že Putin chcel uzavrieť dohodu. A teraz si nemyslím, že chce uzavrieť dohodu. Myslím si, že je oveľa ťažšie teraz uzavrieť dohodu. Chcem povedať, že prevezme celé miesto. A je to veľmi, veľmi smutné sledovať, čo sa stalo s Ukrajinou. Veľmi, veľmi smutné," skonštatoval Trump.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Neverí, že Putin niekedy zamýšľal začať vojnu s Ukrajinou, ale teraz "radšej ovládne celú krajinu, keď už začal". Trump dodal, že vyslanie státisícov vojakov a veľkého množstva vojenskej techniky pozdĺž hraníc oboch štátov pred inváziou bola od ruského prezidenta "skvelá vyjednávacia taktika". Taktiež si myslí, že dohodu za tejto situácie je možné vyjednať len ťažko.

Galéria fotiek (4) Ukrajinské jednotky v Charkove.

Zdroj: SITA/SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Trump bol predtým kritizovaný za komentáre, ktoré urobil v The Clay Travis & Buck Sexton Show pred ruskou inváziou. Vo februári označil Putinovu taktiku uznania dvoch samozvaných republík na východe Ukrajiny a vyslania ruských vojakov do regiónov pod rúškom mierových operácií za "geniálnu a "veľmi dôvtipnú".