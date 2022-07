Nemecký Hannover začína šetriť plyn: Vypne teplú vodu a v zime priškrtí kúrenie

Prísnejšie pravidlá budú aj na používanie zariadení spotrebúvajúcich energiu na pracoviskách; tlačiarne by napríklad mali v čo najväčšej miere z kancelárií odstrániť. "Cieľom je znížiť spotrebu energie o 15 percent. Je to reakcia na hroziaci nedostatok plynu, ktorý predstavuje veľkú výzvu pre samosprávy – a obzvlášť pre veľkomesto ako Hannover," povedal starosta Belit Onay. Mesto zriadilo osobitný štáb, ktorý má za úlohu hľadať možnosti úspory energie. "Každá usporená kilowatthodina šetrí plyn v zásobníkoch," zdôraznil Onay.

Archívne video: Richard Sulík o výnimkách pre Slovensko v rámci dohody EÚ o úspore plynu

"Sme v stave pohotovosti. Plynu je málo, ale dopyt je ešte stále možné pokryť. V tejto situácii nám ide o šetrenie energie ešte predtým, než nastane naozajstná núdza," uviedol starosta. Dodal, že dodávky energií pre školy a škôlky budú mať prioritu. Mesto v rámci opatrení stanovilo vykurovaciu sezónu pre budovy pod svojou správou od 1. októbra do 31. marca. Mimo nej sa "v zásade" nebude kúriť. Počas sezóny sa bude v kancelárskych priestoroch vykurovať najviac na 20 stupňov Celzia. Školy nebudú mať vymedzenú vykurovaciu sezónu, ale budú môcť mať vnútri tiež najviac 20 stupňov. V obchodných, technických a skladovacích priestoroch bude teplota od 10 do 15 stupňov.

Mestská samospráva spustí aj osvetu medzi zamestnancami. Majú sa naučiť zatvárať dvere a vetrať tak, aby šetrili teplom. Do práce si nemajú nosiť ani prenosné ohrievače či klimatizačné zariadenia. Počítače a podobné zariadenia už nemajú nechávať v pohotovostnom režime, ale vypínať ich. Medzi Vianocami a Novým rokom by mali byť mestské prevádzky v záujme šetrenia energie zatvorené, avšak na tom sa ešte musí mesto dohodnúť so zástupcami zamestnancov.