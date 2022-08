Šokujúce odhalenie: Gazprom plyn spaľuje namiesto toho, aby ho dodával do EÚ

MOSKVA - Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom zastavila dodávky plynu do viacerých európskych štátov a pre zostávajúcich zákazníkov boli dodávky nedávno výrazne obmedzené. Vysvetľuje to vyššou mocou, z pohľadu EÚ neexistuje žiadny rozumný dôvod držať sa znížených množstiev dodávok. Firma však zjavne spáli prebytočný zemný plyn radšej, akoby ho do Európy dodávala potrubím.

V blízkosti kompresorovej stanice Portovaja na rusko-fínskej hranici už mesiac a pol horí obrovský plameň, informovala fínska televízia Yle s odvolaním sa na očitých svedkov a údaje NASA. Plameň sa prvýkrát objavil 17. júna, tri dni po znížení prietoku potrubím o 40 percent a potom o ďalšiu tretinu.

Podľa Yle odvtedy horí pochodeň vo Fínskom zálive každý deň a v blízkosti stanice neboli zaznamenané žiadne ďalšie požiare. To jasne hovorí v prospech riadenej likvidácie spaľovaním zemného plynu. Dôvod je nejasný: Takéto spaľovanie sa inak používa, keď ďalšia preprava plynu nie je technicky možná alebo je ekonomicky nezaujímavá. Príčinou môžu byť technické problémy alebo porucha. Z európskeho hľadiska však neexistujú žiadne dobré dôvody na spaľovanie ruského plynu pri fínskych hraniciach.

Gazprom v súčasnosti pumpuje len 20 percent svojej kapacity cez plynovod Nord Stream. To je ďalej odôvodnené absenciou tej neslávne známej turbíny, ktorá bola opravená v Kanade a teraz je dočasne uložená v Nemecku. Nemecký kancelár Olaf Scholz (SPD) nedávno zdôraznil, že ropovod má "značné kapacity". O možnosti splniť všetky zmluvy, ktoré Rusko uzavrelo pre celú Európu, teda nemôžu byť pochybnosti.

Chýbajú stále dokumenty?

Kremeľ v stredu opäť potvrdil svoj pohľad na vec: Podľa toho neboli odoslané dôležité dokumenty a informácie o oprave. Zodpovedná energeticko-technologická skupina Siemens Energy so sídlom v nemeckom Mühlheime, kde je turbína momentálne uložená, tieto obvinenia odmieta. Turbína sa má dodať tam, kde sa plyn momentálne spaľuje: Do kompresorovej stanice Portovaja ako centrálneho bodu pre baltické potrubie Nord Stream 1. Tu takéto turbíny poháňajú kompresory, ktoré vytvárajú tlak potrebný na prepravu plynu potrubím.

Rusko je odkázané na export

Gazprom v súčasnosti podľa analýzy ekonómov z Yale University zásobuje Európu najmenšími množstvami plynu v histórii. EÚ sa obáva zmrazenia plynu, ktoré by vyústilo do ťažkej recesie. Rusko používa plyn ako súčasť svojej vojnovej stratégie, ale mohlo by si tým samo ublížiť: Podľa ekonómov z Yale predstavuje ruský zemný plyn celkovo len 35 percent európskeho trhu. Rusko na druhej strane predáva 83 percent svojho exportu plynu do Európy.