Mnohé krajiny bojujú s vlnou horúčav: FOTO Lesné požiare vypukli na viacerých miestach

Strednú oblasť krajiny tento týždeň zasiahli lesné požiare mimoriadne silno. V obci Bemposta si obyvatelia postriekali trávniky a strechy domov záhradnými hadicami v nádeji, že ich dokážu zachrániť pred plameňmi, ktoré sa v stredu priblížili k ich obydliam. V okrese Leiria, kde sa nachádza Bemposta, vo štvrtok ráno stále s požiarom bojovalo viac než 800 hasičov.

Teplota vzduchu môže vo vnútrozemí krajiny podľa predpovedí počas dňa dosiahnuť 44 stupňov Celzia, keďže nad západným okrajom Pyrenejského polostrova sa naďalej udržiava množstvo horúceho a suchého vzduchu vanúceho z Afriky. V júni 96 percent krajiny trpelo "extrémnym" alebo "silným" suchom.

Portugalský premiér António Costa vo štvrtok uviedol, že vzhľadom na neobvykle vysoké teploty v najbližších dňoch jeho vláda plánuje predĺžiť stav pohotovosti až do nedele. Ten mal pôvodne trvať od pondelka do piatka. Vláda dočasne zakázala obyvateľom vstup do lesov považovaných za mimoriadne rizikové, používanie poľnohospodárskych strojov a zábavnej pyrotechniky.

Podľa úradu civilnej ochrany tento týždeň v Portugalsku zhorelo zhruba 10.000 hektárov plochy. Podľa veliteľa civilnej ochrany Andrého Fernandesa dosiaľ v dôsledku požiarov utrpelo zranenia 135 ľudí vrátane 70 hasičov, no nie sú potvrdené žiadne obete na životoch.

Aj susedné Španielsko vo štvrtok stále bojovalo s lesným požiarom, ktorý vypukol v pondelok v dôsledku zásahu bleskom v oblasti Las Hurdes a spálil približne 3500 hektárov plochy. Teplomer v mnohých častiach Španielska už niekoľko dní prekračuje hranicu 40 stupňov Celzia a očakáva sa, že horúčavy budú pretrvávať až do budúceho týždňa.

Vo Francúzsku sa už tretí deň po sebe vymkli spod kontroly dva požiare v prefektúre Bordeaux na juhozápade, a to aj napriek zásahu 1000 hasičov a hasičských lietadiel. Podľa miestnych úradov požiare zničili v regióne viac ako 3850 hektárov lesov a trávnatých plôch. V uplynulých dňoch bolo z kempingov a dedín evakuovaných vyše 6000 ľudí.

Pre prírodný požiar evakuovali v Turecku tisíce ľudí

Tisíce ľudí boli evakuované pre prírodný požiar, ktorý vypukol na polostrove Datča na juhozápade Turecka. Miestni hasiči sa v priebehu celého štvrtka snažili tento požiar, ktorý sa pre silný vietor rozšíril v priebehu noci až k obývaným oblastiam, dostať pod kontrolu. Informuje o tom agentúra Reuters.

Turecký úrad pre mimoriadne situácie (AFAD) uviedol, že z oblasti bolo evakuovaných približne 450 domov a 3500 ľudí. V provincii Mugla bolo podľa miestnych úradov požiarom dotknutých 17 domov a 728 hektárov pôdy. Podľa tureckého ministerstva zdravotníctva bolo v súvislosti s požiarom tiež ošetrených 19 ľudí, z ktorých deviati podstupovali liečbu aj vo štvrtok ráno.

Turecký minister poľnohospodárstva a lesov Vahit Kirišci (vysl.: Kirišdži) uviedol, že počas predbežného vyšetrovania sa zistilo, že požiar vypukol zrejme v stredu poobede v elektrickom merači. "Účinky vetra, ktorého smer a intenzitu nevieme predpovedať, robia našu prácu trochu náročnejšou," uviedol Kirišci. Do hasenia tohto požiaru je podľa miestnych úradov zapojených 10 lietadiel a 20 vrtuľníkov. V Turecku pritom vypukol požiar aj v letovisku Češme ležiacom na brehu Egejského mora. Tento požiar sa však podarilo vo štvrtok ráno uhasiť.