POTVRDENÉ Obavy sa naplnili: Na Slovensko od rána prúdi už len polovica ruského plynu

Prokypčák pripomenul, že SPP podpísalo zmluvu na dodávku plynu zo Severného mora, ktorý k nám už reálne prúdi a na Slovensko prichádza aj plyn z ostatného LNG tankera vyloženého v Chorvátsku. "Môžem povedať, že ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Za každú megawatthodinu, ktorá nám chýba v týchto dňoch, ďalšie dve megawattodiny dávame do zásobníku navyše," povedal Prokypčák.

ARCHÍVNE VIDEO Premiér o dodávkach plynu na Slovensko.

Slovensko má viac plynu v zásobníkoch ako ostatné krajiny V4

Slovensko tak podľa šéfa plynárov krátenie dodávok o polovicu nijak nezasiahne. "Pracujeme na ďalších riešeniach, ako sa vysporiadať, ak by došlo k úplnej odstávke. Reálne pracujeme s najväčším rizikom, že sa to zastaví úplne," dodal. V súčasnosti sú zásobníky plynu naplnené na 52 %, no v pomere k celkovej ročnej spotrebe má Slovensko viac plynu v zásobníkoch ako ostatné krajiny Vyšehradskej štvorky.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Situácia s dodávkami plynu v Európe sa podľa Prokypčáka vzhľadom na investície jednotlivých štátov do infraštruktúry upokojí niekedy v polovici roka 2023 a zima 2023/2024 by už mala byť bezproblémová. Po tomto termíne sa zlepší aj pozícia Slovenska v nákupe plynu. "Som presvedčený, že v rokoch 2023 a 2024 si Slovensko ako vnútrozemská krajina bude môcť vyberať, skadiaľ plyn dovezie," dodal Prokypčák.