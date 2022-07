Je to OFICIÁLNE: Britský premiér Johnson odstupuje z funkcie! Odchádzam z najlepšieho zamestnania na svete

Aktualizované 14:23 Komentátor televízie Sky News Adam Boulton upozornil, že Johnson vo svojom príhovore nepoužil slovo "odstupujem", ale namiesto toho povedal: "Dnes som vymenoval kabinet, ktorý bude spolu so mnou vo funkcii až dovtedy, kým nebude ustanovený nový líder." Ako pokračoval komentátor, proces voľby nového šéfa konzervatívcov môže podľa bežných procedúr trvať pomerne dlho. Je však možné, že poslanci vládnej strany si vyberú jedného kandidáta, ktorý by sa stal faktickým lídrom strany ešte do konca júla.

Po tom, čo britské médiá v priebehu predpoludnia zverejnili správu, že Johnson sa chystá oznámiť rezignáciu z postu predsedu vlády, avšak s účinnosťou až na jeseň, ho kritici z radov vlastnej strany i opozície už v priebehu štvrtka vyzvali na okamžitý odchod. Opozičná Labouristická strana avizovala, že ak neodstúpi urýchlene, vyvolá v parlamente hlasovanie o vyslovení nedôvery.

Aktualizované 13:51 Johnson vo svojom vyhlásení pripustil, že v strane existuje vôľa, aby ho nahradil nový líder, a teda aby sa nový predseda postavil aj na čelo vlády.

Časový harmonogram výberu nového lídra konzervatívcov bude podľa Johnsona oznámený v priebehu budúceho týždňa, pričom sám chce ostať na čele strany, kým si nezvolí nového šéfa. "Vedzte, že (post britského premiéra) považujem za najlepšiu prácu na svete a vzdávam sa jej so smútkom," povedal.

Aktualizované 13:15 Šéf britských opozičných labouristov Keir Starmer žiada urýchlený odchod premiéra Borisa Johnsona nielen z čela vládnucich konzervatívcov, ale aj z funkcie predsedu vlády. V opačnom prípade pohrozil, že vyvolá v parlamente hlasovanie o vyslovení nedôvery Johnsonovi.

Podľa správ britských médií Boris Johnson ešte v priebehu štvrtka oznámi, že odstupuje z postu šéfa Konzervatívnej strany, ale vo funkcii predsedu vlády chce ostať až do jesene. Takéto dlhé zotrvanie na čele kabinetu je však neprijateľné pre niektorých konzervatívcov aj pre opozičných labouristov. "Johnson) musí odísť úplne. Zabudnime na nezmysly o tom, že bude pri moci ešte niekoľko mesiacov. Jeho zásluhou panujú v našej krajine klamstvá, podvody a chaos," povedal vo štvrtok Starmer.

Aktualizované 12:45 Britský premiér Boris Johnson vo štvrtok kompletne doplnil svoj kabinet po tom, čo z neho počas uplynulých dní odišli desiatky členov. Informuje o tom stanica BBC. Podľa zdrojov agentúry DPA z prostredia britskej vlády má Johnson oznámiť svoju demisiu v priebehu štvrtka, pričom vymenovanie kompletného kabinetu má byť signálom, že chce pokračovať ako jeho dočasný šéf – a to napriek výzvam mnohých spolustraníkov na jeho okamžitý odchod.

Aktualizované 12:40 Kremeľ dúfa, že britského premiéra Borisa Johnsona nahradí nejaký "profesionálnejší" politik. Uviedol to kremeľský hovorca Dmitrij Peskov v reakcii na správy, že sa Johnson ešte v priebehu štvrtka chystá oznámiť svoj odchod z postu šéfa Konzervatívnej strany a následne aj z funkcie premiéra. Informuje o tom agentúra AFP. "Radi by sme verili, že jedného dňa sa vo Veľkej Británii dostanú k moci profesionálnejšie osobnosti, ktoré budú robiť rozhodnutia založené na dialógu," povedal novinárom Peskov.

Podľa jeho slov však v súčasnosti existuje len "malá nádej", že by k takémuto niečomu mohlo dôjsť. "ON (Johnson) nás skutočne nemá rád. A my jeho tiež nie," vyhlásil hovorca. Zatiaľ nie je jasné, kto by Johnsona mohol nahradiť na čele vládnucej Konzervatívnej strany i vlády. Nepredpokladá sa však, že by to mohol byť niekto mimo súčasnej vládnej garnitúry. Sky News považuje za hlavných favoritov odstúpivšieho ministra financií Rishiho Sunaka, poslankyňu Penny Mordauntovú, ministra obrany Bena Wallacea a šéfku diplomacie Lizz Trussovú, exministra zdravotníctva Sajida Javida, ministra financií Nadhima Zahawiho a šéfa diplomacie Jeremyho Hunta. V prieskume medzi členmi Konzervatívnej strany, ktorý vykonala firma YouGov, je však jasným favoritom Ben Wallace, ktorý má veľký náskok pred všetkými predpokladanými súpermi.

Aktualizované 11:30 Britský premiér Boris Johnson by mal odísť z funkcie hneď, a nie až na jeseň, ako o tom informovala s odvolaním sa na svoje zdroje stanica BBC – myslia si dvaja bývalí členovia vlády, ktorých oslovil web denníka The Guardian. "Mal by odísť ešte do dnešného večera a funkciu by mal prevziať (vicepremiér Dominic) Raab," povedal jeden z bývalých štátnych tajomníkov. Podľa toho druhého by mal Johnson "odovzdať pečate úradu a odísť ešte dnes, aby mohla nastúpiť dočasná vláda".

Nemenovaný vysokopostavený zdroj z prostredia Konzervatívnej strany, ktorý bol počas predchádzajúcich dvoch dní v kontakte s Johnsonom, povedal: "Jeho správanie počas uplynulých 48 hodín bolo bezohľadné a nevypočítateľné. Nemožno mu dať dôveru, aby viedol krajinu až do jesene. Len Boh vie, čo spraví." Jeden z vládnych poradcov súčasnú situáciu komentoval slovami, že je "nebezpečné", aby Johnson ostal vo funkcii. Podľa televízie Sky News sú najväčšími favoritmi na post nového premiéra bývalý minister financií Rishi Sunak a štátna tajomníčka ministerstva medzinárodného obchodu Penny Mordauntová.

Aktualizované 10:49 Britský premiér Boris Johnson plánuje v priebehu štvrtka oznámiť svoju rezignáciu z postu šéfa Konzervatívnej strany, pričom vo funkcii predsedu vlády chce ostať do jesene. Informuje o tom britská stanica BBC. Konzervatívna strana by si mala podľa BBC zvoliť svoje nové vedenie v lete. Z tejto voľby by zároveň mal vzísť nominant na post premiéra, ktorého majú potom schvaľovať na októbrovej straníckej konferencii. Hovorca Johnsonovho úradu medzičasom oznámil, že "premiér dnes urobí vyhlásenie ku krajine", informovala stanica Sky News. Caroline Johnsonová zároveň oznámila odchod z postu podpredsedníčky Konzervatívnej strany. Dominic Cummings, bývalý hlavný poradca Borisa Johnsona, vo štvrtok predpoludním uviedol na otázku o možnom zotrvaní premiéra vo funkcii: "V bunkri sa hovorí, že je koniec."

Odstúpilo viacero ministrov

Aktualizované 10:19 Britská ministerka školstva Michelle Donelanová len po dvoch dňoch pôsobenia na tomto poste podala vo štvrtok demisiu. Informuje o tom agentúra AFP. Donelanová, ktorá na poste šéfky rezortu školstva nahradila Nadhima Zahawiho. Svoj odchod zdôvodnila slovami, že premiér Boris Johnson ju dostal do "bezvýchodiskovej situácie".

With great sadness I must resign from government. pic.twitter.com/tQUf5oVHAa — Michelle Donelan MP (@michelledonelan) July 7, 2022

"Som veľmi nešťastná z toho, že k tomuto muselo dôjsť, avšak ako niekto, kto si zo všetkého najviac cení zásadovosť, nemám na výber," napísala sociálnej sieti Twitter. Nový minister financií Nadhim Zahawi, ktorý v utorok nahradil Rishiho Sunaka, vo štvrtok vyzval britského premiéra Johnsona, aby odstúpil z funkcie. V príspevku na Twitteri apeloval na šéfa Downing Street, aby urobil správnu vec a z postu "odišiel teraz". Britský minister obrany Ben Wallace medzičasom stiahol svoju podporu pre Johnsona, avšak rozhodol sa zotrvať vo funkcii. Celkovo sa už od utorka vzdalo funkcií 57 ministrov, štátnych tajomníkov a ďalších nižšie postavených štátnych činiteľov, ktorí nesúhlasia so zotrvaním Johnsona vo funkcií.

Aktualizované 08:58 Z funkcie vo štvrtok odstúpil ďalší z členov britskej vlády - minister pre Severné Írsko Brandon Lewis. Urobil tak po tom, ako napriek výzvam časti ministrov a poslancov jeho vlastnej Konzervatívnej strany odmietol podať demisiu premiér Boris Johnson. Informovala o tom televízia Sky News.

"Základom slušnej a zodpovednej vlády je poctivosť, zásadovosť a vzájomný rešpekt. Je mi osobne veľmi ľúto, že musím opustiť túto vládu, pretože sa v nej už tieto hodnoty podľa môjho názoru nedodržiavajú," napísal na Twitteri Brandon Lewis, ktorý bol ministrom pre Severné Írsko od februára 2020. Podľa vlastných slov už o svojej rezignácii informoval listom aj samotného Johnsona. Podľa informácií Sky News bol Lewis medzi členmi kabinetu, ktorí vyzvali Johnsona, aby vypočul výzvu veľkej väčšiny konzertvatívcov a vzdal sa premiérskeho postu. Nemenovaný popredný predstaviteľ z úradu britskej vlády však uviedol, že Johnson tieto výzvy "absolútne" odmieta a je odhodlaný bojovať o svoje zotrvanie vo funkcii.

A decent and responsible Government relies on honesty, integrity and mutual respect - it is a matter of profound personal regret that I must leave Government as I no longer believe those values are being upheld.



I have submitted my letter of resignation to the Prime Minister. pic.twitter.com/EG6u52BdDc — Brandon Lewis (@BrandonLewis) July 7, 2022

Aktualizované 06:53 Britský minister pre záležitosti Walesu Simon Hart odstúpil v stredu neskoro večer zo svojej funkcie. Ide tak už o tretieho ministra, ktorý rezignoval na svoj post vo vláde premiéra Borisa Johnsona, informuje stanica Sky News. Hart podľa zistení Sky News patril k ministrom, ktorí Johnsona vyzývali, aby si vypočul názor mnohých členov jeho Konzervatívnej strany a podal demisiu. Hart bol ministrom pre záležitosti Walesu od decembra 2019. V liste, ktorým Johsonovi oznámil svoju rezignáciu, napísal: "Nikdy som nebol veľkým fanúšikom ministerských rezignácií ako toho najlepšieho prostriedku na vynútenie zmeny".

Ďalej uviedol, že jeho "kolegovia spravili všetko, čo bolo v ich silách", aby Johnsonovi pomohli "zmeniť kurz". "So zármutkom však cítim, že sme už prekročili ten bod, v ktorom to bolo možné," dodal. Hart sa stal po ministrovi zdravotníctva Sajidovi Javidovi a ministrovi financií Rishim Sunakovi v poradí už tretím ministrom, ktorý od utorňajšieho večera odstúpil z Johnsonovej vlády.

Ministra pre bytovú výstavbu, komunity a samosprávu odvolal Johnson

Johnson okrem toho odvolal v stredu večer z funkcie ministra pre bytovú výstavbu, komunity a samosprávu Michaela Govea. Ten premiéra v súvislosti s vládnou krízou už skôr vyzýval na odstúpenie, hoci v minulosti patril k jeho blízkym spojencom, napríklad v otázke brexitu, kde sa rovnako ako Johnson zasadzoval za vystúpenie z EÚ.

Krízu v britskej vláde vyvolalo v utorok večer práve odstúpenie ministrov Javida a Sunaka. Obaja tento krok odôvodnili nesúhlasom s politikou premiéra, ktorého pozíciu v poslednom období oslabila séria škandálov. Premiér ešte v ten istý deň vymenoval nových ministrov Nadhima Zahawiho a Steva Barclaya, ktoré sú považovaní za politikov lojálnych voči Johnsonovi.

Následne odstúpilo viacero ďalších štátnych tajomníkov a tajomníčok, pričom od utorkového večera ich tak už podľa stanice BBC podalo demisiu spoločne so zmienenými ministrami celkovo až 43. Johnson aj napriek množiacim sa výzvam z radov členov svojej vlády naďalej odmieta z úradu odstúpiť.

Johnson odstúpiť odmietal

Z Johnsonovej vlády odstúpilo v stredu vyše 40 členov, prevažne štátnych tajomníkov. Aj napriek tom sa zdalo, že Johnson však ostáva odhodlaný "ďalej bojovať" a zotrvať v úrade, hoci sa medzi jeho ministrami aj členmi jeho Konzervatívnej strany množia výzvy na jeho odstúpenie.

Na odstúpenie ho v stredu prišla priamo do jeho úradu na Downing Street 10 vyzvať aj skupina zložená z ministrov i konzervatívnych poslancov vrátane ministerky vnútra Priti Patelovej či ministra dopravy Granta Shappsa. Naopak podporiť Johnsona prišli do jeho kancelárie ministerka kultúry Nadine Dorriesová či ďalší vplyvný člen vládneho kabinetu, Jacob Rees-Mogg, uvádza BBC.

Johnson namiesto odstúpenia z funkcie zareagoval v stredu večer odvolaním ministra pre bytovú výstavbu, komunity a samosprávu Michaela Govea. Nemenované zdroje z Johnsonovho blízkeho okolia označili Govea za "hada" a zároveň tiež informovali, že premiér neplánuje odstúpiť z funkcie, ale chce zotrvať a "bojovať", píše The Guardian. Johnsona na odstúpenie medzičasom vyzvala aj britská generálna prokurátorka Suella Bravermanová. V stredu neskoro večer uviedla, že "je čas, aby premiér odstúpil". Zároveň povedala, že ona sama sa momentálne nechystá rezignovať na svoju funkciu, keďže ju považuje za potrebnú vo vláde a tiež za svoju povinnosť. Na otázku novinára či by uvažovala o prípadnej kandidatúre za premiérku, však odpovedala jednoznačným áno.