Britská Labouristická strana navrhne hlasovanie o dôvere Johnsonovej vláde

Toto hlasovanie by sa mohlo uskutočniť v stredu, píše Reuters s odvolaním sa na zdroj z prostredia konzervatívcov. Poslanci zo všetkých politických strán by v takom prípade rozhodovali o tom, či by mal Johnson pokračovať vo funkcii. Vyslovenie nedôvery by mohlo viesť k novým parlamentným voľbám.

V takom prípade by však veľký počet konzervatívnych poslancov musel zahlasovať proti svojej vlastnej vláde, čo BBC označuje za nepravdepodobné. Konzervatívna strana v prieskumoch verejnej mienky stráca na labouristov a konzervatívci sa takisto chystajú voliť svojho nového lídra, pripomína Reuters.

Johnson oznámil odchod

Úradujúci premiér Boris Johnson vo štvrtok minulý týždeň oznámil svoj odchod z postu lídra strany i z postu premiéra. Vo funkcii plánuje zostať dovtedy, kým nebude zvolený nový šéf konzervatívcov – ktorý sa zároveň stane aj britským premiérom. Záujem zatiaľ oficiálne potvrdilo 11 členov Konzervatívnej strany.

Kandidatúry bude možné oficiálne predložiť v priebehu utorka a každú z nich musí podporiť minimálne 20 konzervatívnych poslancov. Následne sa v stredu uskutoční prvé a vo štvrtok druhé kolo hlasovania. Na postup do druhého kola bude potrebných najmenej 30 hlasov.