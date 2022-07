VIDEO šialeného útoku bizóna v národnom parku: Otec chcel ochrániť dcéru, zviera ho napichlo!

Populácia medveďov na Slovensku narástla na 2000 až 2500 kusov, tvrdí šéf lesných zdrojov (archívne video)

Tridsaťštyriročný muž z Colorada išiel začiatkom týždňa so svojou rodinou do Yellowstonského národného parku. Všetci sa kochali úžasnou prírodou, keď sa zrazu neďaleko slávneho gejzíru Old Faithful objavilo obrovské zviera. Bol to bizón, ktorý vážil viac ako 800 kilogramov. Informuje o tom NBC News.

Dramatické video zachytilo, ako bizón spozoroval rodinku a rúti sa priamo na nich. Len pár metrov delilo rozzúrené zviera od dievčaťa. V momente však pribehol otec a snažil sa dcéru pred divou zverou ochrániť. Bizóna to ale nezastavilo. Zaútočil na muža a spôsobil mu zranenie ruky. Následne sa snažili otec s dcérou z miesta utiecť. Zvyšok rodiny s hrôzou v očiach sledoval, čo sa to vlastne deje.

Predstavitelia parku vo vyhlásení uviedli, že zraneného muža previezli do regionálneho zdravotného strediska vo východnom Idahu. K útoku došlo len niekoľko dní po opätovnom otvorení Yellowstonu, ktorý bojoval so záplavami.

Bizóny dorastajú do výšky 1,8 metra, dospelý jedinec môže vážiť aj 900 kilogramov. Napriek svojej hmotnosti dokáže bežať až trikrát rýchlejšie ako človek. Šerifovia parku vydali varovanie pre návštevníkov: "Zver v Yellowstonskom národnom parku je divoká a môže byť nebezpečná, keď sa k nej priblížite. Keď sa zviera priblíži ku kempingu, turistickému chodníku, promenáde alebo parkovisku, dajte mu priestor. V opačnom prípade môže zaútočiť." Odborníci okrem toho odporúčajú, aby sa turisti zdržiavali najmenej dvadsať metrov od veľkých zvierat, ako sú bizón a los. V roku 2019 bizón v Yellowstone zaútočil na deväťročné dievča z Floridy. Doslova ho vyhodil do vzduchu. Svedkovia incidentu tvrdili, že rodina pred útokom hladkala bizóna, čím prenikla do jeho osobného priestoru.