Bývalý šéf CIA: Putinove dni sú už spočítané! Jeho nástupca vzíde z týchto troch kandidátov

Sankcie voči Rusku začínajú mať zmysel, Rusi musia rozmýšľať, kto nahradí Putina, uviedol premiér Heger (archívne video)

Bývalý šéf CIA v Moskve Daniel Hoffman sa vyjadril, že na Vladimira Putina (69) sa chystá s určitosťou atentát. Jeho poradcovia sa proti nemu obrátia v momente, keď budú nespokojní so svojimi osobnými postojmi alebo s priebehom vojny na Ukrajine. Informuje o tom news.com.au. "Nikto sa nebude Putina pýtať, či bude chcieť odísť dobrovoľne. Buď dostane kladivom do hlavy, alebo skončí v sanatóriu," povedal Hoffman.

Tri mená

Putinovi súperi by pred svojím potenciálnym pokusom o vraždu zostali maximálne utajení. "Ak sa aj Putin dozvie o tomto spiknutí, nemá šancu ich nájsť. Bude to náhle, stane sa to bez varovania", dodal bývalý šéf CIA. Keď sa zachádzalo do detailov, Hoffman sa dokonca nebál uviesť ani mená, pričom spomenul šéfa Bezpečnostnej rady ruskej federálnej polície Nikolaja Patruševa, riaditeľa FSB Alexandra Bortnikova a ministra obrany Sergeja Šojgu.

Galéria fotiek (4) Šéf FSB Alexander Bortnikov.

Zdroj: Getty Images

Meno Nikolaj Patrushev (70) sa neustále objavuje ako potenciálny Putinov nástupca, pričom si tento človek buduje až brutálnu povesť. Portál General SVR nedávno informoval, že by bol najhoršou možnosťou v prípade nahradenia Putina. "Patrushev je darebák. Nie je o nič lepší ako Vladimir Putin. Navyše mi príde viac prefíkaný a zákerný ako Putin. Ak by sa dostal k moci, problémy Rusov sa len znásobia," uvádzalo sa na portáli. Ďalším potenciálnym kandidátom je Alexander Bortnikov, člen užšieho kruhu ruského prezidenta. V marci tohto roku bol Obranným spravodajstvom Ukrajiny (DIU) označený za potenciálneho nástupcu Putina. Svoju súčasnú pozíciu zastáva od roku 2008.

Galéria fotiek (4) Nikolaj Patrushev, generálny tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie

Zdroj: Getty Images

Sergej Šojgu, obľúbený, najdlhšie slúžiaci člen vládneho kabinetu Ruska, je tiež všeobecne považovaný za možnú alternatívu náhrady, pričom Al Jazeera minulý rok napísala, že Šojgua často vidno v televízii s Putinom pri rybolove alebo poľovačke. Tieto aktivity mimo práce robia z neho najschopnejšieho kandidáta na vodcu Kremľa. "Jeho šance sú veľmi vysoké. Dovolím si povedať, že v súčasnosti nemá konkurenciu," povedal vtedy pre Al Jazeera Nikolay Mitrochin, výskumník z nemeckej univerzity v Brémach.

Galéria fotiek (4) Sergej Šojgu

Zdroj: TASR/AP Photo/Pavel Golovkin

Zdravotný stav

Všetci traja muži sú kľúčovými členmi ruského "silovik" – bývalého vojenského personálu, ktorý teraz pôsobí v politike. Táto skupina sa javí ako rastúca hrozba pre Putinovu vládu. Špekulácie prichádzajú uprostred nekonečných správ o zdravotnom stave ruského prezidenta. Putin mal trpieť vážnymi chorobami, ako rakovina alebo Parkinsonova choroba. Verejnosť to postrehla najmä pri verejných vystúpeniach, kde nevyzeral ako zdravý človek.

Šéf ukrajinskej špionáže generálmajor Kyrylo Budanov pre USA Today povedal, že Putin v najbližších dvoch rokoch zomrie, pretože bude trpieť závažnými chorobami. "Putin nemá pred sebou dlhý život," povedal.