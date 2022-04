Špekulácie o zdraví Vladimíra Putina naberajú na obrátkach: Kúpeľ vo výťažku zo zvierat!

MOSKVA - Ruský prezident Vladimír Putin údajne absolvoval desiatky výjazdov so špecialistom na rakovinu a pravidelne sa kúpal vo výťažku z jelenieho parožia, aby posilnil svoju imunitu. V správe ruského investigatívneho spravodajstva Proekt sa píše, že Putin sa v posledných rokoch čoraz viac zaujímal o svoje zdravie a viackrát v tejto súvislosti navštívil letovisko Soči.

S odvolaním sa na zmluvy medzi nemocnicou a hotelmi, v ktorých bývali jej zamestnanci v Soči, investigatívna správa ďalej tvrdí, že počet zdravotníkov v Putinovom okruhu sa zvýšil v rokoch 2016 a 2017 o päť a v roku 2019 pribudlo do jeho tímu ďalších deväť špecialistov. Informuje o tom magazín Bussiness Insider.

V správe sa uvádza, že onkológ Evgenij Selivanov je jedným z najčastejších Putinových lekárov. Za ruským prezidentom letel 35-krát a v rokoch 2016 až 2020 strávil v jeho blízkosti 166 dní. Ako sa ďalej uvádza, s Putinom strávili viac času len dvaja lekári, a to ušní, nosní a krční špecialisti. Proekt poznamenal, že sú zvyčajne prvými odborníkmi na zdravie, ktorí diagnostikujú ochorenia štítnej žľazy a následnú rakovinu. Lekárske kruhy sa domnievajú, že Putin podstúpil komplikovaný zákrok, ktorý súvisí s typom ochorenia štítnej žľazy. Stať sa tak malo počas šesťnásťdňového obdobia izolácie, do ktorého sa uchýlil vlani v septembri. Svoj hlas vo voľbách do ruskej Dumy odovzdával vtedy na diaľku.

Zablokovanie spravodajských webov

V júli 2021 bol Proekt, tiež známy ako Agentstvo, prvou ruskou spravodajskou stránkou, ktorú Moskva vyhlásila za "nežiaducu organizáciu". Stalo sa tak v čase, kedy boli niektorí novinári označení za zahraničných agentov. Žurnalista z nezávislého ruského spravodajstva Meduza tiež prispel k správe o Putinovi. Prezident mal podľa neho hľadať liečebné postupy, ktoré nemali príliš vedecký charakter. Napríklad sa mal kúpať vo výťazku z jelenieho parožia. S touto myšlienkou mal Putina oboznámiť súčasný minister obrany Sergej Šojgu. V posledných týždňoch sa na verejnosti takmer vôbec neukazoval. V rozmedzí rokov 2000 až 2009, keď bol Šojgu šéfom ministerstva pre mimoriadne situácie, údajne priviedol Putina na Altaj, kde sa vyrába extrakt z parohov jeleňa. Obsahuje zložku pantokrin, o ktorej sa hovorí, že má silné liečivé účinky.

Galéria fotiek (2) Ruský prezident Vladimir Putin a ruský minister obrany Sergej Šojgu

Zdroj: TASR/AP

Výťažok z pantokrinu údajne pomáha kardiovaskulárnemu systému a obnovuje pokožku. Tiež sa tvrdí, že zvyšuje mužskú potenciu. Aktivisti za práva zvierat prirovnali proces odrezávania parožia živých jeleňov, ku ktorému dochádza na jar, kedy nie sú ešte vysušené, ale plné krvi, k bolesti, ako keď si ľudia nechávajú vytrhávať nechty.