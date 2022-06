Česko plánuje obrovský nákup amerických stíhačiek: Najmodernejšie stroje F-35 chránia aj Izrael

PRAHA - Česko plánuje kúpiť najmodernejšie americké stíhačky F-35. Ich cena je obrovská - 85 miliónov dolárov za kus (takmer 80,5 miliónov eur). Prevádzka 24 lietadiel by ročne stála 485 360 000 eur. Nákup moderných stíhačiek má v najbližšej dobe ohlásiť ministerka obrany Jana Černochová.

České ministerstvo obrany rieši, aké stíhačky bude mať vo výzbroji, keď sa v roku 2027 skončí prenájom lietadiel JAS-39 Gripen od Švédska. Ako povedala ministerka obrany Jana Černochová, rozhodnúť by sa malo ešte tento rok. Štúdia s konkrétnymi špecifikáciami pre nadzvukové lietadlá má hovoriť v prospech F-35. Tie produkuje americký koncern Lockheed Martin.

Denníku Echo24 potvrdilo nákup F-35 niekoľko na sebe nezávislých zdrojov, ktoré sú s nákupom oboznámené. Černochová má zámer o nákupe oznámiť už v najbližšej dobe, behom leta. Nešlo by o klasické výberové konanie, ale o dohodu medzi vládami. To má celý proces urýchliť. Nákup moderných stíhačiek by mal byť aj jednou z tém schôdzky ministrov obrany Jany Černochovej a jej amerického náprotivka Lloyda Austina.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Uvažovalo sa aj o nákupe modernejších gripenov. Cena by bola nižšia - 70 miliónov dolárov (vyše 66 miliónov eur). „F-35 budú asi o pätinu drahšie ako nové gripeny, ale z hľadiska schopností o 50 percent lepšie,“ uviedol vojenský analytik Lukáš Visingr.

Informačná nadvláda

„Je to technologicky najpokročilejšie a najschopnejšie bojové lietadlo, aké je dnes v sériovej výrobe a na svetovom trhu. Je to absolútna špička v oblasti elektronického boja a schopnosti unikať nepriateľským rádiolokátorom a ďalším senzorom. Môže niesť zbrane proti vzdušným aj pozemným cieľom. Najväčšia sila toho stroja je ale v informačnej nadvláde. Lietadlo má také senzorové, komunikačné a informačné kapacity, že by malo byť schopné eliminovať nepriateľa dávno predtým, než si nepriateľ uvedomí, že sa niečo deje. Navyše je vďaka konštrukcii stealth aj lietadlo ťažko zistiteľné a má schopnosť niesť nukleárne zbrane,“ dodáva Visingr.

Česká armáda počíta s tým, že by lietadlá mala vo výzbroji 30-40 rokov. O nákup týchto lietadiel prejavilo záujem aj Grécko. Potvrdil to viceprezident amerického zbrojárskeho gigantu Lockheed Martin J.R. McDonald. Česká armáda by sa musela na nové stroje pripraviť. Napríklad na údržbu potrebujú klimatizované hangáre.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Náklady na prevádzku

Podľa analytika by ročné náklady na prevádzku vyšli na 485 360 000 eur. „Pri kalkulácii na 30 rokov by sme sa mali údajne pohybovať okolo 500 miliónov dolárov ročne. Malo by v tom byť rozpísané všetko od výcviku po údržbu, palivo alebo muníciu.“

Česko má aktuálne k disozícii letky so 14 gripenmi. Tie sa starajú o bezpečnosť Česka, ale zúčastňujú sa aj zahraničných misií.