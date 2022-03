Nemecko chce nakúpiť najmodernejšie neviditeľné stíhačky F-35: Je to reakcia na vojnu na Ukrajine

Spolková vláda chce v rámci modernizačného programu v hodnote niekoľkých miliárd dolárov vybaviť letectvo stealth lietadlami F-35. Stroje od výrobcu Lockheed Martin majú byť obstarané ako nástupcovia flotily Tornado predstavenej pred viac ako 40 rokmi, ako sa v pondelok z vládnych kruhov v Berlíne dozvedela nemecká tlačová agentúra, ktorú cituje denník Tagesspiegel.

F-35 sa považuje za najmodernejšie bojové lietadlo na svete a nakupuje sa aj pre takzvanú jadrovú účasť Nemecka, odstrašujúci koncept NATO, v rámci ktorého majú spojenci prístup k jadrovým bombám USA. Vďaka špeciálnemu tvaru a vonkajšiemu náteru je stroj ťažko detekovateľný nepriateľským radarom.

Podľa informácií dpa sa plánuje nákup až 35 stealth lietadiel. Doteraz používané Tornado, ktoré sa dá udržať v prevádzke len s narastajúcim úsilím, sa v Bundeswehri používalo aj na elektronický vzdušný boj – rušenie, potlačovanie a útočenie na pozície protivzdušnej obrany nepriateľa. Podľa informácií Nemeckej tlačovej agentúry majú byť na túto úlohu zakúpené ďalšie Eurofightery - podľa stavu projektu 15 kusov. Tie však musí výrobca Airbus v najbližších rokoch ešte technicky vybaviť, čo sa považuje za mimoriadne náročné.

Predchádzajúce plány ministerstva obrany zahŕňali nákup amerického lietadla F-18, ktoré ešte nebolo certifikované na použitie s jadrovými zbraňami. Po januárovom rozhovore medzi ministerkou obrany Christine Lambrechtovou a kancelárom Olafom Scholzom (obaja SPD) bol vydaný širší príkaz na inšpekciu. Uvažovalo sa aj o F-35. Je už certifikovaný pre jadrové zbrane a je čiastočne vybavené pre elektronický boj.

Predchádzajúce obavy federálnej vlády, že nákup F-35 by mohol byť v rozpore so spoločnými plánmi s Francúzskom postaviť európske „bojové lietadlo budúcnosti“ (FCAS/ Future Combat Air System), teraz ustúpili do pozadia. V prípade F-35 sa nedávno poukázalo na to, že stroj využívajú aj partneri NATO v Európe.

Na obstaraní modelu nástupcu Tornáda sa koaliční partneri dohodli v koaličnej zmluve. „Nástupnícky systém pre stíhacie lietadlo Tornado obstaráme začiatkom 20. legislatívneho obdobia. Budeme objektívne a svedomito sprevádzať proces obstarávania a certifikácie s ohľadom na jadrovú účasť Nemecka,“ uviedli SPD, Zelení a FDP.

V reakcii na ukrajinskú vojnu a hrozby šéfa Kremľa Vladimira Putina voči Západu oznámil kancelár Scholz jednorazový „špeciálny fond“ vo výške 100 miliárd eur a výrazné zvýšenie ročných výdavkov na obranu. Do obrany sa má v budúcnosti investovať viac ako dve percentá hrubého domáceho produktu ročne.

Predsedníčka výboru pre obranu Marie-Agnes Strack-Zimmermannová koncom februára požadovala: „Dnes by mal byť nástupca Tornada prvým krokom. Teraz je potrebné F-35, najmodernejšie bojové lietadlo na svete a používané mnohými našimi partnermi,“ povedala politička FDP. Vojna na Ukrajine jasne ukazuje, že „útoky sú vedené zo vzduchu a treba na ne zodpovedajúcim spôsobom odpovedať alebo im predchádzať“.